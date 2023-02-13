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糖葫蘆冰過夜變「命案現場」驚呆他　老饕曝原因1招解套

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友12日表示，買了一支草莓糖葫蘆，當天沒有吃完，於是放進冰箱冷藏，沒想到隔天拿出來一看，糖殼竟然融化了，讓他相當驚訝。其他網友看到照片也紛紛留言開玩笑道，「血流成河」、「我以為發生命案」；還有不少過來人表示，糖葫蘆沒有吃完要冰冷凍比較好，因為冷藏水分含量比較高，糖遇到水就會化掉。

草莓糖葫蘆冰過夜變「命案現場」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO的草莓糖葫蘆「融化」了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，因為不知道糖葫蘆不能冰過夜，導致一支草莓糖葫蘆的糖殼融化，把包裝紙都染成紅色，畫面相當驚人，「浪費了！不知道為什麼融化了。」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑道，「滑過去的那一刻，我想說是什麼器官噴血」、「剛剛一滑到嚇一跳，怎麼流這麼多血」、「血流成河」、「我以為發生命案」、「這糖葫蘆好像被你謀殺了」。

也有許多過來人提醒，糖葫蘆沒有吃完要冰冷凍，但其實糖殼融化也還是可以食用，只是外觀比較不好看而已，「之前買糖葫蘆，老闆娘交代我們吃不完要冰冷凍」、「拔絲地瓜也是」、「我上周也是買25支（糖葫蘆），全丟冷凍，溫度不夠低，糖殼就會融化，而且冷藏水分含量比較高，糖遇水就會化掉」。

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