娃娃機快退燒？「街上這台」強勢崛起　年輕人喊：西門、逢甲一堆

▲夾娃娃機店。（圖／本報資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

娃娃機多年前異軍突起，店數大規模爆增，然而面臨疫情、高租金的夾殺，不少店家倒閉。近來，就有網友驚覺，韓式拍貼機迅速崛起，在很多鬧區都看得到，而且玩的人也不少。

一名女網友在Dcard發文表示，過年到台北玩，發現西門町多了許多韓式拍貼機，光是一條街就有3間，不禁苦笑問「怎麼南部都沒有？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題引起共鳴，不少網友直呼，「一中現在也超級多」、「笑死真的，中山站也超多」、「中山站我知道的至少有3家，snapshot、smile，還有一家在理髮廳旁邊的」、「中山站、一中、逢甲一堆」。

▲▼論壇Dcard討論文也不少。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，也有高雄妹發文求問，「請問高雄哪裡有『有道具的拍貼機』嗎？最近好像很流行那種，可以戴可愛髮箍、帽子之類拍四格的，有Google好像看到夢時代跟巨蛋，只是不知道有沒有道具。」

PO文一出，就有知情網友回應，「夢時代五樓是有道具的喔！拍起來也好看，嗚嗚南部拍貼機真的好少」、「高雄目前好像沒有提供道具的喔！都是純拍照的拍貼機，我跟另一半已經快把高雄的拍貼機拍完了，希望可以趕快有提供道具的門市，不然都只能站在那裡想姿勢」。

▲韓式拍貼機。（圖／記者周亭瑋攝）

值得一提的是，這種韓式拍貼機大多會有一區域，提供各種可愛道具，像是卡通造型的髮箍、帽子、道具等，同時附有鏡子、梳子、離子夾等，且光是打扮的區域，就布置得相當可愛、夢幻，至於收費則落在100-350元不等；另外，這種拍貼機不只能洗出「人生照片」，還有電子檔可拿。

▲韓式拍貼機有提供許多道具。（圖／記者周亭瑋攝）