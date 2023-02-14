資安院不只欠薪爭議！徐巧芯加碼爆料　「已向台北市勞動局檢舉」　

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者皮心瑀／台北報導

數位發展部部所屬國家資通安全研究院10日揭牌，卻遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料欠薪，14日進一步指出，內部有消息說欠薪是因為資安院根本沒有提供計畫書，所以預算才被扣住，他們規劃是4月才有，代表資安院現在是一個框架；第二，資安院的福利，例如年假特休等等都沒向人員說明，「我已經向台北市勞動局申請勞檢，這絕對有問題」。

徐巧芯11日直播表示，有民眾向她陳情，原本的資安院強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，甚至至今都沒有領到薪水。對此，資安院12日晚間回應，薪資部分1月19日已經正式核發敍薪單，目前相關經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥發予同仁，另也強調目前已完成今年業務計畫及預算規劃，預計下周陳報數位部核定後，就可進行後續申請經費核發行政作業，院長何全德也已於2月1日以電子郵件向請全體同仁詳細說明薪資撥發作業進程，對於同仁薪資撥發及相關權益至為重視。

徐巧芯14日在《嗆新聞》說，資安院的澄清反而證明她講的是事實，就是沒發薪水，後續也有更多人表示，稱欠薪是因為資安院沒有提供計畫書，所以才被扣住預算，而且他們原規劃是4月才有計畫書，似乎資安院是趕鴨子上架，現在可能只是一個框架，正式要做什麼要等4月才知道。

徐巧芯批評，政府欠錢欠過年，帶頭這樣做很糟糕，而且資安院的福利，例如年假特休等等都沒說明，針對這兩個部分，她也已經向台北市政府申請勞檢。

徐巧芯也透露，資安院當時徵人進行遴選，突然加考術科，事先都沒說明，讓大家覺得資安院很亂，都沒把事情規劃好。