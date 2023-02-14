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民進黨官網悄悄更新　下架「林智堅沒有抄襲」闢謠文

▲民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲案退出桃園市長選舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲案退出桃園市長選舉。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學碩士論文被認定抄襲，不僅被撤銷學位，也被指是民進黨2022九合一選舉大敗的導火線之一。為此，民進黨主席賴清德為解決學倫問題，8日公布新制，候選人必須簽署「學位論文學術倫理聲明書」，而近日民進黨網站闢謠專區中的為林智堅辯護文章也已被悄悄下架。

總統蔡英文過去為了前新竹市長林智堅論文抄襲爭議，下令全黨挺一人，在臉書發文喊出「林智堅沒有抄襲」，就連民進黨網站的「闢謠專區」頁面中，也出現了標題為「林智堅沒有抄襲、侵權疑慮」、「公布最新事證！林智堅論文為原創！」的辯護文章，不過，這類文章都已在2月8日民進黨中執會後悄悄下架。

▲民進黨官網已將林智堅論文相關文章下架。（圖／翻攝自民進黨網站）

▲民進黨官網已將林智堅論文相關文章下架。（圖／翻攝自民進黨網站）

事實上，賴清德在接任黨主席時曾發表談話，揭示4項革新目標，宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題，任何與黑金相關的人或事，民進黨將落實排黑條款、廉政條例，也要以程序原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，要求所有從政同志誠實面對，用真實和能力解決民眾的問題。

賴清德也在8日的中執會後發表談話，公布民進黨將秉持誠實信用、公平公正、取得社會的信任等3原則，率先提出機制，盼民進黨日後進行選舉時，候選人的學歷禁得起檢驗，不至於發生九合一選舉期間發生的事情。根據新制，2024代表民進黨參選總統及立委者，須先簽署「學位論文學術倫理聲明書」，若學位論文涉及造假、變造、抄襲、由他人代筆等舞弊，將受黨紀嚴厲之處分。

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