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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保攜手榮觀跨域合作　提供更生人周延保護

▲▼臺灣更生保護會董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會董事長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會董事長張斗輝於112年1月5日參加「榮譽觀護人協進會聯合會第22、23屆理事長交接典禮」，新北榮觀協進會常務理事張來煌當選聯合會第23屆理事長，前後兩任洪明鑫及張來煌理事長熱心公益，不但推展觀護業務不遺餘力，對更生保護業務更是積極參與。張董事長表示，榮譽觀護人輔導的受保護管束人，屬於更生保護會的服務範疇，有些榮譽觀護人甚至擔任本會的更生輔導員，榮譽觀護人與更生保護服務目標一致，關係密切，攜手合作，將對更生人提供更周延的保護。

更生保護會111年服務更生人的人數共計15,139人，更生人在出監後的前半年最需要更生保護，對於剛出獄的假釋出獄人，首重陪伴關懷，尤其在居住、就業，心理輔導、家庭支持等，如何讓他們能夠得到完善的服務，有賴觀護及更生保護會密切聯繫。

今年依據行政院核定之「施用毒品者再犯防止推進計畫」，推出「毒品更生人社區處遇模式」，以居住及就業為核心議題，希望大家一起協助毒品更生人，讓他們工作穩定，生活正常，進而達到減少再犯的目標。

更生保護及榮譽觀護人為司法保護挹注不少資源，輔導對象皆為曾經進入司法體系之更生人，對社會安定具有正面意義，影響司法保護至深且鉅，在柔性司法中，扮演重要的角色。（本文轉載自臺灣更生保護會2023年2月第26期《甦活人生》電子報

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