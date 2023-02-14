麥克雞塊、冰炫風都有！　麥當勞「5大品項加1元多1件」連吃29天

▲麥當勞限時5大品項加1元多吃1件。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們小確幸又來了！人氣速食品牌「麥當勞」祭出限時「加1元多吃1件」優惠，即日起連29天爽吃「5大品項加1元多1件」，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即可享有4塊麥克雞塊、金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風等1元多吃1件好康，把握機會省荷包。

▲4塊雞塊爽吃加1元多1件。

麥當勞即日起至3月14日祭出「5大飲品加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「4塊麥克雞塊」、「OREO冰炫風」、「雙倍OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」或「經典美式（冰／熱）」任選「同品項加1元多1件」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲必勝客大比薩下殺199元吃只有9天。

另，必勝客即日起至2月24日也祭出平日限定「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、白醬燻雞培根大比薩、臘腸起司三重奏大比薩，最高狂省441元，一共有9天時間可以爽嗑，比薩控趕緊衝了，提醒金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用此優惠。