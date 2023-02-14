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限時4天！超商超狂「7元奶茶」來了　大罐麥仔茶也只要10元

▲▼7-11奶茶。（圖／7-11提供）

▲7-11自有品牌iselect飲品祭出超殺優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

超狂「7元奶茶」來了！就有超商將於2/16起推出一系列飲品優惠，其中，奶茶下殺最低只要7元，而大罐麥仔茶也特價10元，可要趕快把握機會囤貨；另外，咖啡控也有福了，今（14）日情人節還有最後一天咖啡飲品買1送1優惠。

7-11自有品牌iselect飲品祭出超殺優惠，2/16起至2/19止限時4天，iselect特調麥仔茶PET500(4入)原價100元特價40元、iselect經典奶茶300ml(6入)原價60元特價39元、iselect經典紅茶300ml(6入)／iselect經典麥茶300ml(6入)原價60元特價40元。

另外，7-11今（14）日還有最後一天「CITY CAFE大杯美式」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵」同品項買1送1；加碼至2月21日前買「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」、「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」可享「任選第2杯半價（價低者折）」。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客大比薩下殺199元只有9天。（示意圖／必勝客提供）

喝飲料配比薩更爽！必勝客推出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，即日起至2/24期間平日限定開吃，口味有燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、白醬燻雞培根大比薩、臘腸起司三重奏大比薩，最高狂省441元，提醒金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用此優惠。

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