　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

▲▼烏軍11日在頓內茨克地區對俄軍發射砲彈。（圖／路透）

▲俄軍聲稱將戰線向西推進。圖為烏軍在頓內茨克地區對俄軍發射砲彈。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯軍方13日表示，俄軍已將烏克蘭前線向西推進數公里；基輔則稱烏軍在多個地區擊退俄軍攻勢。俄烏戰爭嚴重消耗彈藥，北大西洋公約組織（NATO）料要求成員提高彈藥庫存。

●俄軍稱將戰線向西推進 烏軍則稱擊退敵方攻勢
俄羅斯入侵烏克蘭即將滿週年，目前絕大多數戰事發生在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）一帶。經過數月交戰後，當地目前仍由烏軍把持。

烏克蘭軍方回報，前線各地遭到俄軍強力砲擊，且巴赫姆特附近有16個聚落遭到轟炸。

俄羅斯國防部則表示，俄軍4天來成功朝西推進了2公里，但未說明發生在前線哪一區段。兩軍交戰前線涵蓋烏克蘭東部與南部數州，距離十分長。

然而根據烏克蘭軍方說法，烏軍在過去一天擊退了位處頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特附近數波攻勢，以及俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等州的攻擊。

●俄烏戰爭彈藥消耗驚人 北約料要求盟國提高存量
 北大西洋公約組織（NATO）料將要求成員國提高因烏克蘭戰爭而嚴重消耗的彈藥庫存，在俄烏戰事持續1年後，北約盟國試圖讓基輔和本國軍隊的武器供應維持在可持續的基礎上。

路透社報導，在俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭之前，許多北約成員國就沒有達到北約規範的軍火儲備目標，因為官員認為進行大規模砲戰的消耗戰時代已經過去。

但烏克蘭的部隊每天發射多達1萬枚砲彈，加速運送彈藥給基輔已經耗盡西方的庫存，並暴露供應鏈在效率、速度和人力方面的漏洞。

▲▼義大利極右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話。（圖左／達志影像／美聯社／圖右／路透）

▲義大利現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni圖右）力挺烏克蘭。（圖左／達志影像／美聯社／圖右／路透）

●義大利前總理批澤倫斯基 梅洛尼政府堅定挺烏
義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）昨天說，若他仍為政府領導人，他不會尋求與烏克蘭總統澤倫斯基見面，因為他認為俄烏戰爭應歸咎澤倫斯基；義大利政府仍表示堅定支持烏克蘭。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的辦公室表示，義大利政府對烏克蘭的支持是「堅定且深信不疑，正如計畫中所作的明確陳述，而在國會表決中獲得大多數人支持相關決策，也可證實這點」。

●瓦格納傭兵親述戰場經歷 進退都死路一條
俄羅斯私人傭兵組織「瓦格納集團」的兩名前戰士與美國有線電視新聞網（CNN）分享他們在烏克蘭東部戰場上的可怕經歷，還說若有人在戰場上退縮，就會立刻被指揮官槍斃。

兩人也談到瓦格納集團（Wagner Group）如何招募戰士。去年8、9月，集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘直升機來到監獄，提議免去他們的刑期，條件是與集團簽署6個月合約。

「他們要所有人在院子裡排隊，普里格津開始挑人。他說，高層授權他從監獄裡挑選任何人，不管那些人犯了什麼罪、刑期有多長。最好的人選是殺人犯和搶劫犯。最後他們幾乎全都要了。」

▲▼瓦格納傭兵陣前脫逃，遭鐵錘爆頭處決。（圖／翻攝自推特／@UkraineNewsLive）

▲瓦格納傭兵陣前脫逃，遭鐵錘爆頭處決。（圖／翻攝自推特／@UkraineNewsLive）

●俄國瓦格納傭兵陣前脫逃 遭鐵錘爆頭處決
社群媒體13日流傳影片顯示，一名俄國傭兵組織瓦格納集團前傭兵因為在烏克蘭陣前脫逃，而遭鐵鎚爆頭處決。

路透社報導，與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Gray Zone）流傳一則未經證實的影片，一名自稱44歲、出生於克里米亞（Crimea）的男子雅古琴科（Dmitry Yakushchenko），出獄後加入瓦格納集團。

在標題為「叛國法庭影像」的影片中，雅古琴科的頭部被用膠帶纏在一旁的磚牆上，一名站在他身後、身穿迷彩服的不知名男子拿著一把鐵鎚。路透社無法獨立判斷這段影片的真偽。

ET快訊
李靚蕾又放槌了！　再怒嗆王力宏
弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　信徒排一公里跪迎
臉色發黃恐是癌！一冒症狀「開刀治療都沒機會」　5族群小心了
國1死亡車禍！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治
陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

最小迴轉半徑拉動千噸軍艦　拖駁艇護艦艇進出港安全

共機「600公尺低空」擾台　疑艦載「直-9」進入西南空域

中國海軍測量艦進入「日本領海」　日本內閣官房長官：強烈憂慮

俄國「瓦格納傭兵」陣前脫逃　遭鐵錘爆頭處決

台灣被封鎖只能撐2周！　前參謀總長曝一招「把這3國家拖下水」

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖4度停駕童綜合　轎碰藥局5分鐘不走

法眷頂禮九拜！星雲大師法體真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

星雲法師火化前驚魂插曲　真身「坐龕」太高卡住上不了車

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

最小迴轉半徑拉動千噸軍艦　拖駁艇護艦艇進出港安全

共機「600公尺低空」擾台　疑艦載「直-9」進入西南空域

中國海軍測量艦進入「日本領海」　日本內閣官房長官：強烈憂慮

俄國「瓦格納傭兵」陣前脫逃　遭鐵錘爆頭處決

台灣被封鎖只能撐2周！　前參謀總長曝一招「把這3國家拖下水」

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

營養師教你聰明挑巧克力，原來白巧克力不是真巧克力

暗酸王力宏「摘下面具做人」　李靚蕾律師：別把家人當復出賣點

「名偵探柯南 x UNIQLO」聯名UT將推出...柯南幫灰原戴上眼鏡經典場景

白沙屯媽祖魅力無國界　逃逸移工遶境遭逮「可以讓我走完嗎？」

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

《蟻人3》開啟漫威第5階段！凱文費吉曝：《復仇者5》後最重要的作品

東森助更生不落人後！《甦活人生》本期報導

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

嚇爆！烤魚在微波爐裡狂跳　陸女急喊爸救命：好可怕呀

相關新聞

烏克蘭將以摩根大通為經濟顧問　進行重建

烏克蘭將以摩根大通為經濟顧問　進行重建

烏克蘭政府與摩根大通（JPMorgan）簽署協議，提供有關經濟和未來重建工作的建議，仰賴其債務資本市場業務及基礎設施投資專業知識，幫助烏克蘭穩定經濟和信用評等，並協助投資再生能源、農業和科技等領域。

車臣領導人：俄軍可拿下基輔、哈爾科夫、敖德薩

車臣領導人：俄軍可拿下基輔、哈爾科夫、敖德薩

共機600公尺低空擾台　疑艦載直-9

共機600公尺低空擾台　疑艦載直-9

中國測量艦進入日本領海　日方回應了

中國測量艦進入日本領海　日方回應了

俄烏戰爭1周年王毅訪俄　中國外交部回應了

俄烏戰爭1周年王毅訪俄　中國外交部回應了

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面