蝦皮女「1800陪吃飯」改掉了！私訊量破表　勇者1萬8下單

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名單親媽媽在蝦皮販售「陪吃飯」，除了開價低消1800元，還限定雙北餐廳，引發熱烈討論。在私訊詢問度破表後，女賣家將「兼職吃飯」的標題改掉，強調只販售時間，其他的一律不談。

當初，女賣家在標題寫著，「兼職吃飯／限雙北餐廳／有低消」，如今已改成，「Sale "Time".No others.（只賣時間，沒有其他的）」不過，價格依舊維持低消1800元。

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另外，女賣家強調，沒有限制用餐人數、買家性別，男女均可；同時她也忍不住吐苦水，「聊聊太多了，回覆不完，越回越多。」

▲標題改掉了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

就有網友私訊後，大讚對方蠻專業的，從回覆訊息可見，女賣家表示，「現代人有時候找不到適合的女伴，去一些吃飯的場合，跟他人交際應酬，所以可以買我的時間，陪您去用個餐，也可以配合背一些基本與會人員問答的資料。」

她指出，低消就是1-3小時都算1800元，「超過1小時，多500元，未達1小時，以1小時計費，而車馬費另計。需前5天預訂，下訂時需先匯款1500元，始視為訂單成立，尾款於契約簽立時給付現金。」

▲女賣家直呼，私訊太多了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

女賣家也提到，行前3天可取消預訂，訂金扣除跨行轉帳費後，可全額退款，若選擇改期，則從下訂起算30天內都可再次預約，「天數超過則沒收訂金，不再另行通知喔！」

至於針對背誦資料的部分，她提醒，在與會前3天（不含），要將資料以電子檔方式寄給她，並私訊通知本人收取信件，若是吃飯當天臨時要求背資料，則無法配合。

▲該網友雖然下單1萬8，但未必會讓訂單真的成立。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

話題掀起爆量討論，還有人真的下單了，同時也曬出截圖，只見他一口氣約了10次，金額高達1萬8060元。許多網友留言卡後續，不過是否如期成行，就不得而知了。