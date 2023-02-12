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打破茶壺賠2000元！她回家一查「淘寶賣450元」氣炸：能買4個了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社） 

▲原PO強調自己願意賠償，但是覺得金額差距太大。（圖／翻攝自爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

打破店家的東西，賠償是天經地義的事情。近日有一名女網友發文表示，她和孩子到某咖啡店用餐，結果不慎打破茶壺杯蓋，經詢問二話不說賠了2000元，但回家以後卻發現，該茶壺在淘寶上只賣450元、蝦皮賣850元，「賠償金額差距是否過大？」貼文曝光後，反被網友酸爆。

這名網友在「爆料公社」上發文，提到她日前帶孩子到某家咖啡店用餐，結果打包花茶時，不小心打破了茶壺的杯蓋。打破當下，她立刻告知店員，並主動至櫃檯詢問賠償事宜，「店員說需要把二手茶壺買下來，費用2000元」。

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當下因為時間晚了，且基於互信原則，原PO馬上付了2000元，而店員還主動送她們馬卡龍、蛋糕。豈料，隔天原PO上網查詢茶壺市價，發現淘寶只賣450元、蝦皮850元，她自認很願意賠償，還主動詢問賠償事宜，但是賠償金額應該在合理範圍，2000元都能買4個全新茶壺了，「賠償金額差距是否過大？」

事後她也致電店家，表示自己願意賠償一個一樣的全新茶壺，並把二手茶壺歸還，但卻遲遲未收到店長回覆。她強調自己絕對沒有逃避賠償問題，只是對賠償方式有異議，另針對淘寶的部分，她也有拍茶壺底下的Logo請淘寶店家確認，對方說是一樣的Logo。

貼文曝光後，多數網友表示，「想買盜版貨賠償還敢出來大聲嚷嚷」、「別傻了！你看照片都是發正版的，但實際一定是仿的」、「拿仿的去打正牌」、「這種正品都是幾千塊起跳，幾百塊的都不可能是正品」、「硬要拿正品跟仿品比，我也是笑笑的，還有你要能舉證，店家用的是淘寶仿品，不是正品」。

也有網友提到，「人家根本不想回你電話…先不管你在淘寶蝦皮上看到的是不是『一模一樣』的東西，就算很心疼這2000塊，但這麼丟人的電話我是絕對撥不出去的」、「裡面還有場地租借費、員工薪水、水電費，我要是店長我就認真一項一項算給你聽」。

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關鍵字：

賠償茶壺咖啡淘寶蝦皮爆料公社

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