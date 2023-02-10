販售豬瘟疫區飼料告蝦皮擅停權　賣家違反防疫還自揭網購淨利率

▲蝦皮購物實體店面。（圖／蝦皮購物提供）

記者黃哲民／台北報導

王姓男子在蝦皮購物平台賣泰國進口貓狗飼料，被平台業者以銷售非洲豬瘟疫區肉類製品、未檢附合格檢疫證明等違規情形，連續將他2個賣場帳號停權並永久凍結，王男主張平台業者沒給他合理補正機會，使他多年經營心血付之東流，提告求償營業淨利損失共8萬餘元，台北地院審結認定平台業者處置有理，判王男敗訴，可上訴。

我國非洲豬瘟中央災害應變中心早在2019年，公告包括泰國在內所有東南亞國家均列入非洲豬瘟高風險國家，全面查驗當地旅客入境行李、快遞與郵包，去年(2022年)1月間，泰國政府宣布境內發現非洲豬瘟病例，我國應變中心同月11日公告泰國為非洲豬瘟疫區，嚴禁旅客攜帶當地豬肉製品入境，違者重罰100萬元。

本案王男用2個帳號在蝦皮購物平台分別賣貓狗飼料，其中賣鮮肉貓飼料罐頭的帳號，去年4月間被蝦皮停權帳號並凍結賣場，理由是販售泰國製含牛肉成分的犬貓食品罐頭，未寄回新版食安聲明書，也沒在商品圖片提供證書號碼/申請書編號、報關單號清晰之行政院農委會動植物防疫檢驗局證明文件，「並因累犯永久凍結賣場」。

▲蝦皮購物網站網頁。（圖／翻攝蝦皮購物官網）

王男申訴無效、寄存證信函限期蝦皮回復他的帳號也沒回應，不料他用來賣火雞肉、牛羊肉所製狗飼料的帳號，去年6月也被蝦皮停權，這次理由是雖附合法輸入證明，但過於模糊，證書號碼/申請書編號、報關單號無法辨識，「故無法通過審核，刪除商品並凍結賣場」，因同屬累犯，也不予復權。

王男氣炸了，自認恪守平台規定，早在2020年6月就寄回商品食安聲明書，當時平台的非洲豬瘟專區僅規定由代理商提供合格檢疫證明、沒要求須一併放置於商品圖片，所以他提供廠商切結書為憑，後來政府無預警公告泰國列為豬瘟疫區，平台擅自更改規定卻沒通知，他因不知情而違規。

王男並指後來明明已依規定提供證明，若證號真的模糊看不清，平台業者應給他合理補正機會，卻直接停權他的帳號，接連2個賣場被凍結，使他多年經營心血付之東流、頓失收入來源，提告依網購淨利率12%計算，要求經營蝦皮購物平台的新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司賠償8萬餘元淨利損失。

▲政府不斷宣導全面防堵非洲豬瘟。（圖／移民署提供）

蝦皮抗辯平台專區早就有言在先，不能賣疫區商品，若要賣疫情爆發前合法進口商品，須附清晰可辨識的檢疫合格證明，一併放置於商品圖片，違者初犯刪除商品並凍結帳號，累犯凍結帳號永不復權，平台業者被政府要求嚴加把關，若出現違反非洲豬瘟防疫規定的商品而沒下架，平台也要受重罰。

法官審理認為，雙方都不爭執王男本案所賣貓狗飼料來自被列為疫區的泰國，且蝦皮平台對商品的禁止規定與處罰規定，在用戶註冊帳號時都已勾選同意，蝦皮並保有隨時更新禁止與限制商品政策的權利，用戶有遵守義務。

法官查明王男本案2個帳號在2020年間就有違規紀錄，蝦皮去年又發現王男的帳號違規，依累犯規定停權並永久凍結，毫無不當之處，何況王男承認去年5月被蝦皮通知修正賣場全部商品，但他沒配合，據此認定王男自身有錯，判他敗訴，可上訴。