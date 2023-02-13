陳建仁預告16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對行政院預計16日將於院會拍板「房貸補貼」一事，行政院長陳建仁13日受訪時表示，週四院會將就相關住宅政策做最後拍板，包括讓民眾能夠租得起、住得起，而且買得起的計畫。

行政院在今年1月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。其中，針對去年超徵稅收將用於強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，共計3800億元；其中，也特別針對央行連續4次升息，造成房貸族不小的負擔，內政部相應提出房貸補貼方案，預計匡列1、200億元。

為緩解房貸族的壓力，根據內政部送到立法院報告指出，預期今年也有可能持續升息，為預為因應降低自用住宅房貸戶貸款繳息壓力，由政府提供補貼，對其生活負擔給予支持有其必要。根據初步的規劃，補貼對象為名下僅持有1戶自用性質購置住宅貸款者，僅限基準日前的既有貸款戶，不包含新貸戶。同時，設有排富條款，限年所得合計在一定金額以內，不補貼較高所得家戶，將政府資源妥善運用。

對此，陳建仁上午受訪時表示，本週四院會將就相關的住宅政策做最後的拍板，這裡面就包括了讓民眾都能夠租得起、住得起，而且也買得起的一個計畫，特別是在疫後經濟與社會韌性強化的努力上，希望讓弱勢民眾在居住的問題上得到比較妥善的照顧，「這個詳細的內容，我們會在星期四的院會以後，再跟大家宣布」。