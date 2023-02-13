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排球校隊39人全罹難！飛土耳其參賽遇劫　賽普勒斯民眾悲慟送葬

▲▼北賽普勒斯排球校隊前往土耳其參賽遇到強震，39人全數罹難。（圖／路透）

▲北賽普勒斯排球校隊前往土耳其參賽遇到強震39人全數罹難。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其阿德亞曼省（Adıyaman）為本次規模7.8強震的重災區，而來自北賽普勒斯一所學校的排球校隊剛好前往此處參加比賽，結果包含24名孩童在內共39人全部罹難，當地替排球隊舉行葬禮，有數百位民眾一同上街哀悼。

根據《路透社》報導，北賽普勒斯東岸城市法馬古斯塔（Famagusta）土耳其馬阿里夫學校（Turkish Maarif College）排球隊5日前往阿德亞曼省參加比賽，團隊共有39人，包括24名年齡介於11到14歲的兒童、10名家長、4名教師和1名教練。

沒想到他們入住的旅館在6日清晨的強震中直接倒塌，39人全被埋在瓦礫堆下。

▲▼北賽普勒斯排球校隊前往土耳其參賽遇到強震，39人全數罹難。（圖／路透）

▲▼家人與民眾悲痛參加葬禮。（圖／路透）

▲▼北賽普勒斯排球校隊前往土耳其參賽遇到強震，39人全數罹難。（圖／路透）

大批法馬古斯塔的民眾在10日、11日出席了這些孩子的葬禮，而12日則是有數百人上街替最後兩名罹難者，教練切廷塔什（Osman Cetintas）、球員克勒奇（Havin Kilic）送行，現場情況相當哀戚，他們也在兩具棺木中間放了一顆排球致意。

土敘強震已過去一周，根據最新死亡人數統計，土耳其共有2萬9605人罹難、敘利亞4574人，兩國合計共3萬4179人喪命。

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