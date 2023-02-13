駕駛注意！3／1起西濱快速公路「大貨車速限調降至80km／hr」

▲3月1日起台61線西濱快速公路速限90公里/小時以上之路段20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時。（圖／公總）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局表示，3月1日起，台61線西濱快速公路速限90公里/小時以上之路段，如台61線6K+000至13K+000(八里三交流道～林口交流道）、台61線16K+300至60K+500(東華路口～新豐二交流道）、台61線101K+200至305K+750(外埔交流道～十份交流道）等路段，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時。

為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限之規定，公路總局於宣導期間針對超速車輛製發宣導單予以提醒，111年12月至112年1月總計已寄發宣導單1,119張次，並就超速車輛較頻繁之業者(約131家)進行查訪了解。

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另公路總局各區監理所亦針對超重業者每月進行安全考核，111年12月至112年1月已考核62家貨運業者，並提高台61線路檢聯稽每月班次，111年12月至112年1月已分別排定47及49班次進行稽查。

公路總局考量近幾年台61線西濱快速公路大貨車事故頻傳，且造成之傷亡程度往往較小型車高，為維護整體路段交通安全，公路總局參考高速公路20公噸以上大貨車速限調降之方式，自111年5月即與台61線沿線各縣市警察局會議討論，針對大貨車各項措施進行協商，如速度管理、載重管理執法次數及沿線各地磅站每月開磅時數律定標準等，並於111年7月邀集相關大貨車公會研商，已達成實施調降速限措施之共識，期能提供用路人更安全之道路行駛環境。