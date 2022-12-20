西濱快曾文溪橋動工！117年5月完工　進台南市「少繞10公里」　

▲西濱快曾文溪橋動工。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

因與國1和國3平行且免收費，台61線西濱快速公路有「窮人高速公路」之稱，西濱快「曾文溪橋新建工程」今(12/20)舉辦動土典禮，預計117年5月25日完工，屆時民眾進入台南市將不用再繞行台17線國姓大橋，可省近10公里里程。

曾文溪橋起自西濱快速公路目前主線高架橋終點處，終點銜接台南市台江大道，橋梁路線總長度3381公尺；同時，在市道173線設置完整鑽石型十份交流道。

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曾文溪橋設計採簡單線條，並結合黑面琵鷺意象，搭配主塔燈光變化，傍晚燈光展現琵鷺展翅飛翔，呈現下班後的自由，夜間琵鷺互相依偎，象徵回歸溫暖的家，午夜過後照度降低，減少生態影響，夜間燈光美景變化將成地方一大特色。

交通部長王國材今上午參加動土典禮，致詞時表示，台61線是國家重大計畫工程，過去政府花了20年的時間來推動，在106年行政院長林全上任後，也就是小英總統上任時，開始用嚴謹認真態度來處理，終於在109年5月時由行政院長蘇貞昌核定後動工。

▲西濱快曾文溪橋動工。（圖／公路總局）

王國材指出，曾文溪橋當時選線方案有很多路線，一條是經過台江國家公園往四草大橋，但這會造成景觀生態的破壞，後來選擇經由台江大道接國8，以保護地方生態環境，支持台南市長黃偉哲所提觀光帶概念，也請雲嘉南風管處全力支持讓這座橋成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋，期許曾文溪橋除了可以帶動七股與安南觀光並帶動大台南的繁榮發展。

根據公路總局規劃，該座曾文溪橋預計117年5月25日完工，未來這座橋梁完工後，進入台南市區不用再繞行台17線國姓大橋，節省近10公里里程，也可降低台17線台南科技園區貨車和通勤車輛壓力，同時可完善大台南地區四橫三縱高快速道路網。