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都紅到日本！林襄「1致命傷」鄉民喊追不上峮峮：跟出局沒兩樣

▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊女神峮峮和林襄都擁有超高人氣，且也都紅到日本。近日就有網友不禁好奇拋問，林襄似乎很努力往日本發展，未來能追上峮峮嗎？貼文曝光後，隨即引發討論，不過底下網友就點出「1致命傷」，直言很不容易。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「林襄在日本人氣能追上巔峰期峮峮嗎」為題發文，提到日媒近日報導林襄，顯見高人氣；不過話鋒一轉，他說很多日本網友或許不知道林襄身上有刺青，也可能不知道抽菸的事情，只覺得這個女生是身材好的正妹。

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原PO接著說，峮峮的巔峰時期曾多次登上日本雜誌封面，如今林襄貌似積極往日本發展，未來有可能追上峮峮嗎？

▲林襄身上有刺青。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄身上有刺青。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

貼文曝光後，底下網友點出1致命傷，「難啊，有刺青，不太可能啦」、「有刺青就不可能被日本人接受」、「如果沒有刺青跟抽菸的話，形象會比較好」、「很難，日本不喜歡刺青仔」、「在日本有刺青跟出局沒兩樣吧」、「她的問題不是刺青嗎」。

部落客「日本人的歐吉桑」過去曾提到，林襄確實很受日本人歡迎，「但是我覺得她不太能進去下一步的日本市場」，因為林襄身上有刺青，就算到日本發展，也上不了日本無線電視台、廣告，活動會被限制在網路上，「有刺青的女生在日本有非常不好的印象，也有很大的偏見」。

「日本人的歐吉桑」進一步指出，除非是音樂人或藝術家，否則有刺青的女性會被想成是黑道的情人、在夜店上班等，所以若想往日本發展，千萬不要做和雕刺青（日式刺青），至於歐洲風格則勉強可以接受。

不過根據日媒《full-count》報導，林襄的童顏和身材被評價是「異次元等級」，且在日本發行寫真集後，再圈粉無數。此外，林襄受訪時即興跳舞，害羞的表情也讓日本網友直呼「林襄真的好可愛」、「她實在太可愛了」。PTT上也有網友認為，「有討論就有熱度」、「嘴巴說不喜歡，IG還是看好看滿」、「沒辦法，身材太頂了」。

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