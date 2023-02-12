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訊息「傳1符號」被嗆宅男！一票搖頭：妹子也很愛用

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲很多人都會在訊息後面加上「XD」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大家在傳訊息時，會習慣加上什麼符號、emoji或顏文字嗎？就有網友發文表示，他日前聽到別人的對話內容，意外得知訊息打「XD」會被當成宅男，真的還假的？貼文曝光後，隨即引發熱議，其中有網友透露，其實很多女生也愛打「XD」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「女孩：打字結尾加XD通常是宅男」為題發文，提到他日前聽到兩個女生在聊天，其中一人先說，只要在訊息結尾加上「XD」，就代表這個人是宅男；另一個人附和道，除了「XD」之外，打奇怪的顏文字也是宅男。聞言，原PO便不禁感到好奇，打字結尾加上「XD」就是宅男？真的還假的？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我真的看過妹子打字時加XD的」、「哈哈是我啦XD」、「有時候加XD是為了表達該段文字的情緒」、「結果通常是比她更多人追的正妹XD」、「怎麼會這樣說XD」、「明明也不少妹子也很愛用XD」、「妹子還知道XD，也不年輕啦XD」、「我是女生，也很愛打XD」。

▲滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲不少女生也會打「XD」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

還有網友狂刷，「真的，好像是這樣www」、「誰還在XD好宅www」、「哈哈超宅wwwwww」、「我都打www」、「真的假的wwwww」、「笑死wwww，我從不用那玩意」、「那打字後面加QAQ跟www呢」。也有網友回應，「刻板印象（嘆氣」、「是喔（扶額燦笑」、「我也是這麼覺得（茶）」、「還好我都打QQ」。

相關話題過去也有不少網友討論過，不過更多人認為，加上這些符號是為了表達情緒、化解尷尬，或是純粹習慣了而已，其實與宅不宅、年紀大小等都無關。至於「www」是什麼意思？據了解，其源於日本，w取自「笑う」（讀作warau）的開頭發音，用以表達大笑。

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關鍵字：

顏文字符號XD宅男PTT

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