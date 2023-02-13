獨／國6驚悚畫面曝！轎車鬼切遭大車撞飛　1人噴出躺地命危

▲國道6號東向舊正交流道發生2車追撞，2人噴飛車外，其中1人命危。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

國道6號東向1.8公里今(13)日早上9時許發生事故，1輛自小客車與大貨車不明原因發生追撞，導致貨車翻覆橫躺在路中央，導致全線封閉，還有1人噴飛車外倒地不起，詳細肇因還有待釐清。

據悉，疑似是自小客車錯過交流道，從內線急切要下匝道，導致後方大貨車閃避不及，先擦撞小客車左後方後，側翻倒地橫躺路中央，其中小車有1人噴飛車外命危，事故原因警方正釐清中。