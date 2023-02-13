救國團嘉義團委會主委交接　黃國芳:延續救國團四大志業主軸

▲ 救國團嘉義團委會主任委員交接，黃國芳(圖右)接棒林聰明(圖左) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

救國團嘉義團委會12日進行新、卸任主任委員交接暨義務『張老師』授證典禮，原任主委林聰明先生(南華大學校長)交棒給新任主委黃國芳先生(鈺通營造工程股份有限公司董事長)，典禮由救國團總團部劉招明副召集人前來監交，邀請各機關及政、商、社福、學界貴賓觀禮。

▲救國團嘉義團委會主任委員交接，市長黃敏惠出席給予祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

監交人救國團劉招明副召集人表示，現任林聰明主委在教育界以及勞工界均有相當大的聲望及成績，感謝四年期間帶領多位總幹事及嘉義團委會同仁與義工伙伴在嘉義的各個角落辦理公益活動；新任黃國芳主委對團務工作熱心，有豐沛的地方人脈及社會資源，曾於102年至107年擔任主任委員，對於團務工作相當熟悉，108年卸任後仍以急難扶助基金委員配合林聰明主委、林辰璋副主委仍持續關心各鄉鎮市區團委會參與救國團各項公益活動，更於110年起發揮大愛認養『希望工程兒少據點』弱勢兒童晚餐費用。

林聰明表示，自受邀擔任主任委員，與救國團的各位夥伴共同辦理了多項公益活動，為嘉義的弱勢族群及青少年朋友提供幫助、疫情期間防疫物資捐贈、敬老重陽老歌公益演唱會、混障綜藝團生命教育宣導活動-心有愛行無礙走向生命向陽處，更在111年上半年創新辦理『溫柔鬥士集愛成家』尿布捐贈公益活動，募集66萬餘元購置成人紙尿褲贈送創世基金會；下半年創新辦理『公益不停步、臺灣齊守護』千人健走公益活動，合計約八百餘人報名參加，扣除活動支出款項後另購置竹崎國小、水上國小、嘉義市大同國小等60名弱勢學童圓夢心願禮物。

黃國芳表示，救國團給他許多服務與成長的機會，救國團長年以來在「公益、教育、服務、健康」四大志業的主軸下，協助政府單位辦理各項公益活動、幫助弱勢，促進民眾健康運動，真正是在做救國的工作，感謝林主委四年來的貢獻與服務，未來會繼續延續這項服務，也希望大家多多支持及指導救國團，並朝著四大志業公益、教育、服務、健康來努力。

典禮中，救國團劉招明副召集人及新任黃主委於典禮中並逐一頒發聘書予新任顧問、指導委員與張老師中心輔導委員及發展委員，代表承擔責任的開始，見證薪火相傳的服務。救國團歷經風雨飄搖70個年頭，在新任黃主委的帶領下，將持續發揮服務能量，用真心與熱忱，繼續為嘉義地區貢獻服務。