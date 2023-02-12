賴清德力挺蔡培慧　「南投的女兒嫁給南投」

▲賴清德今天前往南投輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，民主進步黨主席賴清德12日再赴南投力挺立委補選候選人蔡培慧，他說，力挺南投的女兒，「嫁給南投，讓她為南投打拚」，透露蔡培慧過去曾爭取經費整修國小禮堂，但縣政府卻說沒有配合款不做，縣府這種態度，前縣長林明溱還要出來選立委嗎？

賴清德和蔡培慧在立法委員羅美玲及地方黨公職陪同下，接連前往南投聖和宮、受興宮、興和武當宮參香祈福，祈求風調雨順國泰民安，疫情早日過去，也希望蔡培慧高票當選，為南投服務。

賴清德表示，他不相信南投這個好地方，竟然在各種縣政評比上跟不上別人，其它縣市在進步、發展，但就是看不出南投有什麼發展的地方，不是說天然資源比別人欠缺，也不是鄉親沒有比別人拚，「最主要的是我們選出來的人選，不論是縣長、立委在這幾年，沒有好好發揮應該有的功能」。

賴清德強調，南投要進步，這次立委補選，一定要選出好人才，才是解決南投未來最關鍵的做法，蔡培慧是台大博士，南投自己的女兒，下定決心要出來拚，要拜託大家幫忙，為南投栽培一個好人才，「讓南投可以跟人家拚，讓南投好、對整個台灣也好」。

賴清德也提出質疑，窮不能窮孩子，教育是最重要的基本，武當宮陳清賢主委看到國小禮堂破破爛爛，找來當時擔任行政院中部聯合服務中心執行長的蔡培慧幫忙，蔡培慧1個禮拜內就來勘查爭取到經費，但縣政府說沒有配合款不做，地方湊到錢，縣府還是不做，甘願把好不容易爭取到的經費讓中央收回，「縣府這種態度，林明溱還要出來選立委嗎？」

賴清德指出，有人說林明溱出來選立委不是他本身願意的，他自己也宣布過不選，這次有講法說是為了他的兒子，父母疼小孩是天性，但是「倖豬夯灶，倖囝不孝（台語， 比喻子女要加以管教，不能放縱，否則會變成不孝）」，大家對於林明溱買房子給小孩的錢從哪裡來、對於他原本說不選卻又出來選，會有智慧去判斷，疼小孩疼成這樣太超過了，立法委員對南投是很重要的職務，被用來做疼小孩的用途，不如用來栽培好人才、顧南投的未來。

賴清德強調，蔡培慧的對手已經做很久了，過去大家也給他這麼多機會，如果有什麼樣的機會為南投打拚，其實那麼長時間也都做完了，所以要給年輕人做看看，如果蔡培慧有一個好的戰鬥位置，讓她站在第一線，可以站在立法院質詢行政院長，可以直接找部會首長下來效果會更好，懇請大家3月4號一定要出來投票，為南投爭一口氣。