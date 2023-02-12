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陸弔唁星雲團喊卡　蔣萬安盼持開放態度：追求和平是普世價值

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

台北市長蔣萬安今天(12日)由民政局長陳永德陪同悼祭佛光山開山星雲大師，感念大師一生奉獻社會、國家及世界，推行「人間佛教」，精神永存人間。針對大陸弔唁團因部分團員身分問題未獲入境，而取消整團行程一事，蔣萬安表示，心意不分國家，希望大家都能前來，這是宗教的事，尤其大師的精神一直在全世界深受感念，希望是「開放的態度」，另外大師一生倡導「和平」，蔣也認為「持續追求和平，那是全世界的普世價值」。

▲▼蔣萬安悼祭佛光山開山星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲蔣萬安悼祭佛光山開山星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

蔣萬安日前已到台北道場弔唁大師圓寂，今天到佛光山親臨大師法體真身靈前上香祭拜。佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師、都監院長慧傳法師接待陪同。他受訪指出，大師推行的「做好事、說好話、存好心」讓佛法親近眾生，很令人感動。他說大師更有宏觀的國際視野，主張「思想要國際化」、「學習要現代化」，還說過「做事擔當要有勇敢心，和人相處要有恭敬心」。

蔣萬安認為，大師的智慧和開示讓他很受用，不管是做人做事或是服務市民都要落實。他也分享小時候就有到過佛光山，近日在《人間福報》也看到刊登前總統蔣經國先生到佛光山的照片，讓他更能感受到和佛光山有深厚的淵源。

佛光山表示，蔣經國先生於佛光山開山初期，曾經四次造訪，並於1978年在大悲殿和星雲大師共同留下歷史畫面，令人追思緬懷。

▲▼蔣萬安悼祭佛光山開山星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而佛光山將在13日舉行圓寂頌讚典禮，大陸弔唁團原本預計11日抵台，但部分團員身分問題未獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方取消全團行程。到佛光山悼祭大師的信眾來自五大洲，針對媒體關切卻少見的中國大陸信徒，蔣萬安表示，「當然希望基於人道讓各界都有表達哀悼之意；盼心意不分國家，也讓大家都能前來，這是宗教的事，尤其大師的精神一直在全世界深受感念，希望是『開放的態度』」。

大師一生倡導「和平」，被問到有關和平的看法？蔣萬安說，「我們秉持大師的精神，持續追求和平，那是全世界的普世價值。」

▲▼蔣萬安悼祭佛光山開山星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

心保和尚、慧傳法師等人接待蔣萬安。心保和尚開示，大師圓寂，並說要乘願再來，會像觀世音菩薩一樣倒駕慈航，繼續來弘揚佛法。大師一生提倡「三好」、「四給」，並透過教育、文化、慈善及共修等傳播佛法，近來還成立三好體協，要透過運動的普及弘揚佛法。

蔣萬安於大師圓寂後，也在臉書發文表達悲痛，並說會謹記大師的智慧及教誨，並希望看到台北市有「仁和安康 富樂吉祥」精神的城市樣貌。

▲▼蔣萬安悼祭佛光山開山星雲大師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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