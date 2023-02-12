慟！土耳其40歲婦女「獲救後死亡」　曾受困瓦礫堆挺過104個小時

▲德國救難隊人員在得知救出的土耳其40歲婦女卡赫拉曼在醫院過世後，悲傷到不能自已。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其、敘利亞6日發生百年來的毀滅性強震，導致至今超過2.8萬人死亡，至今救援團隊不放棄希望，即使過了黃金救援時間仍持續搜救。不過，一名原本獲救的40多歲婦女，卻驚傳送醫接受治療後仍宣告不治，她先前曾在地震發生後受困廢墟達104個小時。

根據《路透社》，來自德國的搜救團隊於當地時間10日在土耳其南部的城鎮克勒克漢（Kirikhan）的倒塌建築廢墟中搶救出40歲婦女卡赫拉曼（Zeynep Kahraman），當時他們稱讚卡赫拉曼的倖存對於震災救援而言是一個「令人振奮的奇蹟」，因為在該地區爆發幾十年以來最嚴重的地震以後，搜救工作的過程中便不斷發現更多罹難者的遺體。

德國國際搜救隊營運經理拜爾（Steven Bayer）表示，「我們剛剛從這對兄妹那裡得知，卡赫拉曼不幸在醫院過世了。我們稍早通知團隊，她已經不幸去世，現在團隊在處理此事。」

一些救援人員強忍淚水、互相安慰時，隊醫坦言救援行動後的艱辛，「在如此複雜的救援行動後的48個小時以內，風險尤其最高。畢竟，她真的被埋了100多個小時。她不是受困，而是真的被活埋了。」

▲土耳其40歲婦女卡赫拉曼10日獲救，她已經受困費需達104個小時。（圖／路透）

德國救援團隊隊醫也同時強調，救難人員們的辛苦和努力並未因此白費，「能夠在家人的懷抱裡死去，能夠在那之前的最後時刻好好活著，每一分、每一秒都很重要。在我們救援的10個小時以後，她第一次與人接觸，可以透過翻譯和我們交談，甚至她也能與她的家人們交談。最後，她的家人能夠把他抱在懷裡。」

報導指出，來自德國的工人早在卡赫拉曼還被埋在廢墟時，就已經與她取得聯繫，並透過軟管來餵她喝水。某一次，他們協助卡赫拉曼的妹妹爬下梯子，靠近卡赫拉曼的位置，讓卡赫拉曼的妹妹和她說話。