震後139小時奇蹟！瓦礫堆下傳出哭聲　土耳其7個月嬰兒獲救

▲土耳其7個月孩子11日獲救。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

土敘強震救援行動再度傳出好消息，路透報導，土耳其一名7個月大的嬰兒受困139小時後，終於在11日獲救，可聽見孩子在瓦礫堆下傳出的陣陣哭聲。

Ekiplerimiz 139 saat sonra 7 aylık Hamza bebeği kurtardı. Allah’a şükür! 由 Kocaeli Büyükşehir 發佈於 2023年2月11日 星期六

依據影片，當地搜救隊持續進行救援尋找大地震災後的倖存者，明顯能聽見一陣陣從瓦礫堆裡面傳來的嬰兒哭聲。在孩子成功獲救之後，救難人員鼓掌，並為穿著長袖長褲、光著腳的孩子，包上一件藍色外套，並把嬰兒安置在擔架上。

▲土耳其加濟安泰普省努爾達伊的倒塌建築物中，救援行動依舊持續。（圖／達志影像／美聯社）

好消息不只這一件，在土耳其的卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）有一名27歲男子受困140小時後獲救。加濟安泰普（Gaziantep）城鎮努爾達伊也有一家六口受困129小時後獲救，搭乘救護車前往醫院接受治療。另外，安塔基亞市（Antakya）一名2個月大的嬰兒，在經歷128小時的磨難後，於11日奇蹟獲救。

只不過隨著時間一分一秒過去，救難隊找到的倖存者人數越來越少。最新統計顯示，目前這場百年強震已在土耳其造成2萬4617人死亡、敘利亞3575人死亡，兩國合計共2萬8192人喪命。