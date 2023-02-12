土耳其爸緊握亡女　還原當下「拉不出女兒」：幫我孩子拍張照吧

▲土耳其強震中一名父親牽著被壓在建築物瓦礫下的女兒，一系列照片令人心碎。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其與敘利亞6日發生世紀強震，迄今兩國已逾2.8萬死。連日的絕望景象中，「父親緊牽著在地震中喪命的15歲女兒的手」心碎畫面迅速傳至全球。如今，這名父親與拍下畫面攝影記者都受訪揭露背後故事。死者腰部以下被壓住，政府未能派機具救援，他獨自一人也拉不出女兒，才對記者說「幫我的孩子拍張照」。

土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）男子漢瑟（Mesut Hancer）身穿橘色反光條外套，坐在廢墟堆上，緊握著已故15歲女兒伊爾瑪克（Irmak）的手，心痛得不願放開。這組由法新社記者Adem Altan拍攝的照片中，伊爾瑪克仍在床上，身體卻遭混凝土碎塊重壓，只剩一隻毫無生氣的手外露。

漢瑟11日接受CNN訪問表示，女兒到當地探望奶奶卻碰上大地震，他一聽到消息就趕到老家，但直到地震發生3天後，他才終於找回女兒，「我獨自一人試圖用手把女兒拉出來，但不幸的是，我沒能救活我女兒。」

▲這名父親漢瑟受訪時表示，政府救難單位並未幫助他救出女兒。（圖／CFP）

漢瑟說，伊爾瑪克腰部以上在瓦礫堆外，但其餘部分全被壓住，政府當局沒有調派起重機來搬開水泥塊，後來有一名男子幫他一起挖出女兒遺體。這場災難不只讓漢瑟失去女兒，年長的母親、兩名哥哥和一名嫂嫂也喪命，在房屋受損後他目前無家可歸。

在土耳其為法新社工作15年的Adem Altan，經歷41年攝影記者生涯，拍攝數萬張照片，但他說他無法這張照片與任何以往作品做比較。他在一群正在挖掘尋找親人的居民中，發現了靜靜坐在廢墟中的漢瑟，仔細看時才發現他牽著一隻手，「所以我開始拍照。」

▲拍這系列照片的記者當下也難過落淚。（圖／CFP）

漢瑟也發現了記者，然後對他喊道，「幫我的孩子拍張照。」Altan說，漢瑟為了讓他看到孩子暫時鬆開手，「我在碎石下看到一個人的頭。」他問完父女的名字之後，按照對方要求繼續拍照，漢瑟再次牽起女兒的手。Altan心想這是多難以承受的痛苦，「我的眼睛裡充滿了淚水，在拍這些照片時很難忍住眼淚。拍完照之後我待了一下子，希望有人能把女孩帶出來，很不幸地，沒有人這麼做。」

Altan後來不得不離開，繼續他的記錄工作，等到第二天早上再回去時，已經沒看到這對父女。後來他收到來自全球的數百條訊息，說這照片「非常震撼」、「呈現出震災的傷痛」、「這是一張我們到死都不會忘記的照片」。但對Altan而言，照片已經完成它的任務，展現出地震對人身、情感的破壞，也記錄了一位父親對女兒永遠的愛，「還有什麼比這更痛苦的嗎？」