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地震第7天再傳好消息！3歲女童受困150小時　獲救畫面曝光

▲▼年約3至4歲的土耳其女童順利獲救。（圖／翻攝自推特）

▲年約3至4歲的土耳其女童順利獲救。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其儘管超過2萬多人在大地震中喪命，但在地震第7天仍有好消息傳出。在哈泰省，一名35歲男子受困149小時後獲救，一名3至4歲女童歷經150小時磨難被救出。

TRT Haber報導，這名年約3至4歲的女童順利獲救後，被送往野戰醫院進行健康檢查。依據土耳其衛生部長科卡（Fahrettin Koca）在推特公開的營救影片，女童被安置在擔架上運出來，身上蓋著毛毯，「這是第150小時傳出的好消息，剛剛被救難隊救出，希望總是存在的」。

另外，依據土耳其官媒「阿納多盧通訊社」（Anadolu Agency）報導，在地震發生149小時後，35歲男子穆斯塔法（Mustafa Sarıgül）也從一棟倒塌的6層樓建築物瓦礫堆中獲救，救難隊、軍事人員及羅馬尼亞救援隊成員努力5個小時把他救出。

依據BNO NEWS最新消息，土耳其、敘利亞地震迄今已造成至少3萬人罹難。

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