神祕人「獨捐9億」助土耳其　巴基斯坦總理感動發文！被揪1點罵爆

▲土耳其哈泰省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千人被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞6日發生世紀強震，兩國突破2.8萬人死亡，全球援助湧入災區。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）感動發文，一名巴基斯坦人匿名向土耳其駐美大使館，捐出3000萬美元（約新台幣9億元）幫助土敘地震災民。然而，留言大多卻是批評夏立夫，要他想想為何善心人士捐錢還得繞過巴基斯坦官方。

▲巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）發文稱該國一名匿名善心人士捐了約新台幣9億善款，幫助土敘強震災民，結果他本人反而引來網友批評。（圖／路透）

據CNN報導，夏立夫11日在官方推特帳號發文稱，一名匿名的巴基斯坦人走進土耳其駐美大使館，為土耳其與敘利亞地震災民捐贈3000萬美元（約新台幣9億元），「這讓我深受感動。這些如此值得稱頌的善行，使人類能夠戰勝看似無法超越的困境。」

報導指出，土耳其官媒「阿納多盧通訊社」（Anadolu Agency）已證實這則消息。然而，發文的謝里夫並未因此收到正面評價，推文下方流量較高的留言大多都在批評，「問問你自己，為何他不走到巴基斯坦大使館」、「為什麼他不去巴基斯坦大使館捐款，每個人都知道答案」、「你把別人的功勞歸功於自己，還把他的善行政治化」、「非常難過吧總理，因為你沒有拿到那筆錢」。