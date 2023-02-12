土國強震破2.8萬死　嬰兒受困5天餓爆！獲救「把手指當母乳」狂吸

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，兩國死亡人數現已突破2.8萬人。土耳其南部安塔基亞市（Antakya）一名2個月大的嬰兒，在經歷128小時的磨難後，於11日奇蹟獲救。孩子睜著無辜水汪大眼，不斷吸吮救援人員的手指，看起來十足飢餓，模樣令人心疼。

根據CNN的最新統計，土敘強震造成的死亡人數合計達2萬8192人。土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）於11日記者會表示，土耳其上修至2萬4617人死亡；另綜合敘利亞「白頭盔」民防組織與官方衛生部統計，敘利亞3575人死亡。

▲土耳其哈泰省安塔基亞市一名2個月大寶寶在受困128小時後平安獲救。（圖／翻攝自IG）

法新社援引土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報導，南部安塔基亞市一名2個月大的嬰兒，在強震發生128小時後仍然奇蹟倖存，救難人員將其從房屋廢墟裡救出後，發現嬰兒只受到一些擦傷，生命情況良好。

不過，孩子似乎相當飢餓，睜著水汪圓眼，就吸吮起救援人員的手指，影片曝光後各國網友也留言表示心疼。有網友轉發影片時就表示，「看這孤獨、寒冷、飢餓和口渴的模樣…地震絕境中的奇蹟。」

2 months old, 120 hrs under the rubble just in case you don’t believe in miracles. #Turkey#earthquake pic.twitter.com/c0MGtnrnE9 — Abier (@abierkhatib) February 11, 2023

另有土耳其報導指出，震後救災已進入第5天，除了這名2月大嬰兒之外，還有一名2歲女童、懷有6個月身孕的婦女、一名70歲老婦人以及一名4歲兒童與其父皆平安獲救，期盼在絕望與毀滅的災區中能持續傳出振奮消息。