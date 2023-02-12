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社會 社會焦點 保障人權

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」！　消防署暖回：救災優先

記者陳以昇、黃資真／綜合報導

土耳其發生世紀強震後，台灣立即組成救援隊前往救災，1名在台灣扎根30多年的土耳其教授葉瑪思（Yilmaz Keskin）也加入團隊擔任翻譯，日前他提到台灣救援隊發現生還者後，卻被當地單位「客氣請走」，令他十分難受。消防署今（12）日也回應：「一切以救災優先！」

▲▼台灣國際搜救隊在土耳其倒塌處救出民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台灣國際搜救隊在土耳其倒塌處救出民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

葉瑪思1993年到台灣學中文，卻深深愛上台灣，取得博士學位後到台中教書，一待就是30幾年，土耳其發生強震後，他得知台灣救援隊準備整裝前往救災，立刻表達幫忙意願，前往重災區阿德亞曼（Adiyaman）擔任翻譯工作。

他表示，台灣搜救隊一抵達災區後，馬上投入救災行動，幾乎沒有休息的時間，讓他十分佩服與感動，但當搜救隊又發現有生還者的地點時，阿德亞曼的地方單位卻向他們表示準備進入開挖，客氣地把他們趕走，「（台灣搜救隊）好像被別人當作一個玩具那樣。」

葉瑪思難過表示，台灣搜救隊是真的來做事，救了很多土耳其老百姓，「我們自己人為什麼這樣子做？我受傷了。」

消防署今日向葉教授表達感謝，強調台灣搜救隊一切以救災優先，一本初心，本於人道救援的立場與精神，除積極執行救援外，也考量受災國當地的需求、民風與民情，為不影響搜救工作執行，皆全力配合現場分區協調中心及當地政府的要求執行搜救工作，以達最高搜救能量。

而台灣搜救隊已於當地時間今（12）日上午撤離災區，預計2月14日晚間抵達伊斯坦堡機場，搭乘長榮航空專機，全隊將於台灣時間15日下午3點返抵國門。

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