玩真心話大冒險！「男友愛愛時長」她誠實說了　他氣到摔筆電走人

▲女大生眾人面前說出男友性愛時間只有3分鐘，讓男友惱羞成怒摔爛她新買筆電。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名女大生上網分享，自己和男友以及一群朋友出遊過夜，團康活動時大家提議一起玩「真心話大冒險」，沒想到女大生竟大爆男友性愛時間，讓男友氣到把她新買的筆電摔爛，然後直接離隊跑回家，也不接她的電話了，讓她不知道該如何是好。

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▲女大生發文表示，自己惹男友生氣不知該如何是好。（圖／DCARD）

女大生在「DCARD」表示，自己和男友及一群朋友出去玩，這是她第一次外出過夜，結果晚上大家提議一起喝酒聊天，就開始玩起「真心話大冒險」，沒想到大家尺度越來越開，竟然讓她和男友講「男友能多久」，結果男友手勢跟我偷比個「3」，結果她回答3分鐘，男友則是30分鐘，瞬間讓所有朋友都在笑他。

這也讓男友相當不開心，後來更是和她爭吵表示，「白癡也知道要把這種事說久一點吧！你讓我很沒面子知道嗎？」，女大生也回「可是有時候你沒一分鐘就結束了，我又不是很喜歡做，我又不在意，你比「3」我以為報3分鐘也算久了阿......」這讓男友理智線斷裂，甚至推她還把她新買的筆記型電腦摔壞後，自己騎車回家了。

▲女大生筆電因說出男友只有3分鐘，因此被摔壞。（示意圖／翻攝自pixabay）

她無奈表示，現在男友手機也不接、IG也不回，讓她不知道該如何是好，因此求助網友。網友看完也紛紛表示，「這次摔電腦，下次就摔妳的腦了」、「不管怎樣暴力都禁止，電腦要叫他賠」、「你真的認真以為三分鐘算久？」「那麼多人在妳還不知道顧男友面子」。

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