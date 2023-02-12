柯文哲當香燈腳！　跟隨白沙屯媽祖「挑戰400公里徒步進香」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，12日凌晨1時25分起駕。民眾黨主席柯文哲表示，自己今年也是香燈腳的一員，而且將挑戰一路跟隨白沙屯媽祖的進香隊伍，從苗栗、台中、彰化再到雲林，徒步走過400公里。

被信徒譽為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖已有將近200年的歷史，這回9天遶境活動共11萬人報名進香。柯文哲說，拋開政治的紛紛擾擾，他要當香燈腳，雖然有點涼，但他的心情和在在場信眾一樣熱血沸騰。

柯文哲表示，這一次他會將跟隨白沙屯媽祖的進香隊伍，橫跨苗栗、台中、彰化、雲林四個縣市，挑戰400公里徒步進香，有機會路上巧遇，歡迎打個招呼，但主角是媽祖婆不是柯文哲，希望大家一起祈求在媽祖婆的庇佑下，台灣風調雨順，遠離災厄，幸福安康，就抱著這樣的心情，風雨無阻的前進。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨0時45分登轎，1時25分出發，2月17日到達北港，23時40分進火，2月20日下午16時回宮。全程9天8夜，對比去年進香行程8天7夜，增加1天，而今年的去程有6天，對比去年只有2天半，信眾腳力負擔舒緩許多，但今年回程只有64小時，才是對信眾耐力大考驗。