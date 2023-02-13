粉紅超跑來了！下午進彰化市　有「他」二度坐鎮指揮安啦

▲白沙屯拱天宮媽祖。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，有13萬名香燈腳跟隨，首日進鎮瀾宮，引起信徒陣陣歡呼，預計今日下午將進入彰化，今年警方配置600名警力維安，剛上任的彰化警分局長張明盛，2年前擔任西螺分局長時，曾坐鎮指揮白沙屯媽祖與大甲媽祖相會，經驗豐富，基層紛紛說，「有他在，安啦。」

「粉紅超跑」的媽祖鑾轎，由於路線飄忽不定，今天上午已經進入沙鹿，縣警局勤務在去程沿途配置365名、回鑾296名，共661名警力負責執行交管與維安。





▲白沙屯拱天宮行經彰化，彰化分局長張明盛坐鎮指揮。（圖／警方提供，以下同）

警方預估鑾轎最快會在今(13)日下午2時由台中進入彰化，15日清晨由溪州進入雲林西螺，沿途經過花壇鄉、大村鄉、員林市、埔心鄉、永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、溪州鄉等地。

2021年4月，白沙屯媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖正巧都在西螺駐轎，張明盛當時擔任西螺警分局長，就是由他坐鎮指揮，今天白沙屯媽祖又將進入彰化分局轄區，將二度坐鎮指揮，基層都感到相當的安心，也有不少信眾猜測，張明盛與媽祖特別有緣，說不定媽祖鑾轎下午就會駐駕在彰化分局，帶給大家一個驚喜。