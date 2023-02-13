白沙屯媽祖聽到了！香燈腳跪喊「聖母進來」　急彎衝民宅

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（13日）進入第二天，早上9時半已進入台中沙鹿市區。而在第一天傍晚5時許，白沙屯媽祖突衝進清水一戶民宅祈福。有香燈腳透露，媽祖來看「老信徒」。

▼屋主持香跪地，激動大喊「聖母進來啦」。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時白沙屯媽祖的「粉紅超跑」在大馬路上突然狂晃，接著向左急轉彎90度，進入一條小巷，在民宅前停下。屋主持香跪地，激動大喊「聖母進來啦」。隨後粉紅超跑穿過窄門進入住家，在狹小的屋內祈福，接著神轎原地旋轉180度衝出屋外，讓民眾哭喊「媽祖謝謝祢」。

不少人好奇為何白沙屯媽祖特地來清水這處民宅，香燈腳們透露，屋主張先生是早期白沙屯進香在大甲設案參拜的信眾，媽祖婆不只一次來過張先生住家，去年媽祖婆到張先生不遠處的新家休息，今年又來賜福，緣份深厚啊，持續至今受媽祖賜福也是必然，「就算過了十幾年，白沙屯媽還是會來看看他，這就是為什麼老香燈腳看到這一幕會紅眼眶。」

▼「粉紅超跑」來清水這處民宅賜福。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）



許多信徒感動留言，「第一次看到噴淚，這麼窄的房子居然可以鑽進去為這家賜福，媽祖娘娘慈悲」、「不知道為什麼看得淚流滿面，很感謝。」

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▲▼「粉紅超跑」在狹窄屋內轉彎180度，賜福後衝出民宅。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）



▼「粉紅超跑」在狹窄屋內轉彎180度，賜福後衝出民宅。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）



▼白沙屯媽祖進香第二天即時轉播。