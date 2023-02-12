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社會 社會焦點 保障人權

女停車「機械車位突啟動」險成肉餅！他釀禍竟嗆：我做工的沒錢賠

記者閔文昱／綜合報導

一名女子日前開車回家，並將車輛停妥於機械車位，不料才剛打開車門就發現車輛開始被擠壓，車體傾斜，嚇得她放聲尖叫。事後得知，是一名蘇姓男子沒注意到她還在車內，就去操作機械車位，才導致意外發生，然而當她向蘇男索要7萬7000元的車損賠償時，對方卻稱「我做工的人沒有錢，只願賠3萬元」，讓她聽了當場氣炸。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文表示，她上月5日晚上約9點多開車返回大樓地下室，並將車輛停妥於機械車位，結果她開車門，腳剛要踏出去時，蘇男就騎機車到按鈕位置按下車位下降，導致她的車輛被擠壓，車體傾斜，嚇得她在車內不斷尖叫呼救，蘇男這才按下停止鍵並將她從車內拉出。

▲一名女子在機械車位停車時發生意外，肇事男子卻表示不願賠全額。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一名女子在機械車位停車時發生意外，肇事男子卻表示不願賠全額。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO指控，事發後蘇男說詞反覆，「一下說車太暗導致他沒有看見我，一下又說看了但是車內沒人」，不過她質疑，車輛熄火室內燈會自動亮起，直到開門下車也都是會亮著，除非下車後關門上鎖才會暗下，「我無法理解當我停好車準備下車的時間點，怎樣算是安全的？更無法理解你騎車按機械車位的想法？」

對此，蘇男也反過來指責，認為是原PO沒開大燈導致他沒看見，才直接操作機械車位，只留下一句「人沒事就好」，連一句道歉都沒，當天雖表明合理金額內都願意賠償，但事後與原PO到原廠估價，卻對於車廠初估的7.7萬車損金額表示無法接受，當場閃人，還稱自己是做工的沒有錢，「只願意賠3萬」。

▲一名女子在機械車位停車時發生意外，肇事男子卻表示不願賠全額。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO提到，她當天去了醫院打止暈針做觀察，接連幾天也不敢睡覺，一閉眼睛就聽到車門擠壓的聲音，精神恍惚，甚至自責是否是大燈問題才會導致事件發生，但她看了不下30次監視器畫面，發現即便沒有大燈，機械車位只要倒車進去就會發出擾人的警示聲，「就算是瞎的也都能聽見」。

原PO強調，當時她的車輛已經是停好熄火狀態，室內燈已亮起，隔了3秒後蘇男才從側方經過她的車輛正面去操作按鈕，「各種檢討受害者的言詞，你的推託行為真的很不可取。為什麼你連操作機械車位的準則第一條，操作車位前，請先查看車內是否有人這點都做不到？如果你無法將心比心，那不論賠償金額，你的車門打開也讓我按一次，然後我賠你3萬，你願意嗎？」

▲一名女子在機械車位停車時發生意外，肇事男子卻表示不願賠全額。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「態度不佳，千萬別和解。沒錢賠就向法院申請假扣押，或強行法扣1/3薪資」、「我只是好奇，騎機車的人為什麼要去按機械停車位？」、「變成事故車記得去汽車申請車價折舊，然後去看精神科醫生申請身心治療的費用，費用別放過他，要不到就告到底」。

▲一名女子在機械車位停車時發生意外，肇事男子卻表示不願賠全額。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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