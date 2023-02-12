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嘉義市牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　外帶顧客想多包卻不行

▲▼ 牛排店濃湯不能外帶 。（圖／讀者提供）

▲嘉義一牛排店，濃湯不像夜市牛排一樣能外帶。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

各地都有平價牛排館或是夜市牛排檔，除了口味種類繁多，附餐的選擇麵包、沙拉，紅茶或是濃湯更是讓不少民眾趨之若鶩的因素。民眾前往嘉義市一提供內用濃湯及紅茶免費暢飲的連鎖牛排館外帶宵夜，除了店家準備的杯裝濃湯，自己也因為愛喝湯因此用紅茶袋另外多裝一份湯品，但卻在結帳時被工作人員告知不可外帶，與坊間夜市牛排可打包的情況大相逕庭，讓他匪夷所思。

▲▼ 牛排店濃湯不能外帶 。（圖／讀者提供）

民眾表示，11日晚間10時許前往吳鳳南路某牛排店趁打烊前外帶厚片牛排，當下店家貼心幫他盛裝一杯濃湯，愛喝湯的他怕店家麻煩，所以用紅茶袋加包一碗濃湯，但下一秒卻被店家告知不可以加包，讓他相當不解，該店店內用民眾可以自由暢飲紅茶及濃湯，但自己是店家最後一個顧客，當下濃湯剩下不少，加上打包分量不多卻被拒絕，相對於過去夜市吃牛排也都可以打包，對於該店禁止加包，讓他好奇內用及外帶的差異。

▲▼ 牛排店濃湯不能外帶 。（圖／讀者提供）

從事夜市牛排30年的陳姓老闆表示，一般店家不大會拒絕民眾加包紅茶及濃湯，因為都是當天大量熬煮，也由於喜歡喝湯、喝飲料的民眾不少，或是家人朋友點餐，同桌沒消費的也很多，所以湯跟飲料有點像是結緣方式吸引客人，對於該店家拒絕打包也是第一次聽到，自己倒是很歡迎顧客適量打包，畢竟沒有太多成本的問題。

據了解，該店家內用可以無限享用濃湯及飲料，但未點餐同桌需加收40元才能享用店內濃湯及飲料或是冰淇淋，與外送平台配合加購飲料及濃湯也要收費。

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