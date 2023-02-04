交通部旅宿業管理輔導績效評比　嘉義市非六都唯一特優

▲ 旅宿業管理輔導績效評比出爐 嘉義市政府榮獲「特優」最高肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局辦理「111年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」，嘉義市政府榮獲「特優」最高肯定，在22個受評比地方政府中，是台灣本島唯一非六都榮獲「特優」的縣市，與臺北市、臺南市、新北市、桃園市和連江縣政府並列，並於「2023觀光節慶祝大會」，由嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長代表出席受獎。

▲▼ 旅宿業管理輔導績效評嘉義市政府榮獲「特優」， 觀光新聞處長張婉芬出席受獎。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬表示，感謝交通部觀光局對嘉義市政府推展旅宿業的肯定，嘉義市能獲得這項榮耀，是這幾年透過多元管道輔導及管理本市合法及未合法旅宿業積累的成果。

張處長另表示，市府在109年12月25日公告嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓有心從事民宿的民眾，有所依據來申請經營民宿，目前合法民宿已達11家，其中5家還取得「好客民宿」的殊榮，都是市府在推動旅宿業發展過程中重要的里程碑。此外，111年開啟民宿業輔導計畫，加強提升合法旅宿業服務品質；並針對未合法民宿業者積極輔導，改正各項未合法條件。同時，為保障消費者的權益，也加強連續裁處及取締稽核非法旅宿業，與110年相比，111年列管家數從81家大幅下降為31家，列管家數減少50家，多數已歇業或轉為合法旅宿。

受到新冠肺炎疫情衝擊，張處長指出，市府在111年針對防疫與振興，也都推出配套政策，繼補助旅宿業者防疫物資，也針對旅行業者每家補助1萬元，共同做好防疫工作；另配合交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼補助團體旅遊4000萬元，近三年累計加碼補助已突破1億元。即使疫情影響，嘉義市觀光產業依然繳出漂亮的成績單，根據財政部最新統計資料顯示，嘉義市住宿業營利事業銷售額去（111）年1至10月較110年還成長近3成。

交通部觀光局為使各縣市政府能積極輔導及管理旅館與民宿業，特於每年度辦理城市好旅宿評比作業。透過輔導績效考核小組對22縣市政府進行評比排序，以激勵地方政府加強管理、稽核與輔導旅館及民宿，期能提供消費者優質旅宿環境。