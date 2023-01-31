嘉義市機車排氣定檢率創新高　連3年全國第一

▲嘉義市機車排氣定檢率連續3年全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市111年機車排氣定期檢驗到檢率以86.84%創下歷年最高，連續3年全國第一，感謝市民朋友及檢驗站配合落實機車排氣定檢，共同「減一點污染源 多一些好空氣」，為提升空氣品質貢獻心力。

為了減少機車造成的空氣污染及管制未定檢機車，嘉義市政府環境保護局透過人員未定檢巡查及移動式車牌辨識系統於轄內36個稽查地點巡迴辨識，並在東(含共和)市場空氣品質維護示範區設置6組固定式車牌辨識系統，111年度總計辨識13萬8,716輛該市車籍機車，並通知6,819輛未定檢機車到檢，多管齊下管制未定檢車輛，除提高使用中機車納管率更有效降低污染排放。

目前嘉義市車籍之燃油機車約有17萬餘輛，取得認可的機車排氣檢驗站計有45家，每年約檢測10萬輛機車，透過定期檢驗制度找出缺乏維護保養或污染劣化的車輛並協助車主進行污染改善，對於空氣品質提升有實質的助益。該市檢驗站更貼心提供每季1次免費自主排氣檢驗，供民眾隨時掌握車輛排氣狀況，一旦發現排氣狀況不佳，能立即維護保養改善污染。

嘉義市政府環境保護局提醒市民朋友，出廠滿5年以上機車，每年應依原機車發照月份前後一個月內完成定檢，若逾期未定檢，將依「空氣污染防制法」裁處500元罰鍰；逾限6個月仍未檢驗者，將再裁處3,000元罰鍰，經再通知仍未完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。若機車老舊且不堪使用，建議汰換或到監理機關辦理報廢，避免因未定檢或檢驗不合格未複驗而受罰。