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大學生問「能帶哈利回來嗎？」　查爾斯三世「1字回應」化解尷尬

查爾斯三世去東倫敦大學，與學生們打招呼。（翻攝@montegiani推特）

▲查爾斯三世去東倫敦大學，與學生們打招呼。（翻攝@montegiani推特）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2020年退出英國王室後，搬至美國加州生活，近日出版新書《備胎》（Spare，暫譯），大談與父親查爾斯三世（King Charles III）、哥哥威廉王子（Prince William）決裂的內幕，引起轟動。對於哈利王子，英國王室保持「不抱怨、不解釋」態度，成員們繼續專注於公務，不受影響。然而，查爾斯三世8日訪問東倫敦大學（University of East London）時，被學生問到「你能把哈利帶回來嗎？」查爾斯的回答很有意思。

根據英國《每日鏡報》報導，查爾斯三世訪問東倫敦大學，慶祝創校125週年，並為該校開設的新醫院和保健培訓中心揭幕。他向聚集在外頭的學生們握手、打招呼，怎料其中一名學生問他：「你能把哈利帶回來嗎？」查爾斯聽聞後回答：「誰？」一開始他好像聽錯，但理解學生的問題後，他就哈哈大笑了起來。

大學生問「能帶哈利回來嗎？」　查爾斯三世「1字回應」化解尷尬

▲查爾斯三世為東倫敦大學新醫院和保健培訓中心揭幕，收到孩子獻花。（翻攝The Roral Family推特）

查爾斯的回應一來是給人感覺他在開玩笑，另一來代表他面對尷尬的提問能一笑置之。事實上，隨著哈利在出版《備胎》、與王室徹底翻臉後，他和梅根是否會獲邀出席查爾斯三世5月6日的加冕典禮，引發各界關注。

哈利王子在美國生活逾3年。（翻攝@WellChild影片畫面）

▲哈利王子在美國生活逾3年。（翻攝@WellChild影片畫面）

查爾斯三世8日可說是行程滿檔，結束東倫敦行程後，他回到白金漢宮會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），兩人第一次見面，雙方進行約30分鐘談話。澤倫斯基感謝國王在烏俄戰爭期間，對烏克蘭、烏克蘭難民的支持。查爾斯三世則表示，大家一直心繫著烏克蘭。



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