櫻花妹「全裸彈吉他」慘到嘸人看！網毒舌：顏值很重要

▲小栗由加YT頻道推出多部全裸自彈自唱影片，觀看數卻少得可憐。（翻攝自おぐりんちょんねる YT頻道）

圖文／鏡週刊

自媒體當道的時代下，不少人為了搏眼球衝點閱，大方擁抱流量密碼，但類似方法並非人人適用。日本YouTuber小栗由加去年3月開設頻道，分享練習吉他自彈自唱的影片，無奈每支影片觀看數只有2、300人；為了有突破，她去年底下開始猛藥，連續多部影片全裸入鏡，無奈觀眾依舊不捧場，反而成了日本網友揶揄的對象。

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點進小栗由加的YT頻道，每部短片都是她拿的木吉他自彈自唱，雖然標題寫明是練習吉他，但內容並無太多亮點，觀看數遲遲沒有起色絲毫不令人意外。去年9月中，小栗由加開始全裸入鏡，僅用木吉他遮掩胸部，想靠「賣肉」博取關注，可惜點閱率只有小幅成長，至今只有3部影片觀看數破萬，顯然沒能掌握流量密碼。直到上個月小栗由加似乎放棄賣肉，終於穿上衣服拍片。

▲小栗由加全裸演奏的瀏覽人次，並沒有比穿衣時多多少。（翻攝自おぐりんちょんねる YT頻道）

小栗由加全裸入鏡卻沒能複製其他YouTuber經驗的失敗案例，近日在日本論壇、台灣PTT引起討論，多數人直言全裸很吃長相身材，對已經露臉的她很吃虧，加上彈奏也沒有特別吸睛，頻道也看不出有什麼特別經營或企劃，建議小栗由加認清現實轉型走搞笑路線，「論顏值的重要性…」、「一個悲傷的故事」、「好殘念的臉」、「為什麼不把臉遮起來」、「如果不露臉可能還好些」、「遮成這樣跟有穿差在哪？」







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