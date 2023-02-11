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土耳其救災爆募款爭議　台灣中心：2月底前公開說明

▲▼台灣中心土耳其救災。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

▲台灣中心土耳其救災。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

實習記者李密／台北報導

土耳其6日發生規模7.8強震，極淺層強震帶來大量傷亡，位於土耳其與敘利亞邊境小鎮雷伊漢勒市的「台灣雷伊漢勒世界公民中心」（下稱台灣中心）如今成了災民的庇護堡壘。台灣中心11日表示，這段時間募捐到的款項用途、規劃將會在二月底前由執行長裘振宇向社會大眾公開說明，也請大眾一起監督，讓善意發揮到極致。

科技專家許美華10日在臉書指出，「台灣中心」為土敘地震募款，已超過四千萬的捐款，接下來只會更多。 在過去兩天得知曾聖光募款事件的爭議過程後，對這次的地震募款，她想請大家一起來關心：雖然募款活動受到公益勸募條例的規範，但這筆鉅額善款的運作能否完全公開透明，讓社會大眾檢視、監督，讓捐款人心安？

目前裘振宇已於9日晚搭機返台，他說，這次回來台灣是為了尋找救濟資源。而台灣中心11日表示，現階段協會成員全力照顧在土耳其的災民，由於物資的進入或是在現場超過 1,000 人的生活需求都不是一件容易的事，因此裘振宇會盡全力進行連結台灣在地資源與技術投入的工作，並盡速回返現場。而這段時間募捐到的款項用途與規劃將會在二月底前由裘振宇向社會大眾公開說明，允請社會大眾給他們一點時間，做出更縝密的規劃細節，也請一起監督中心，讓台灣人的善意能發揮到極致。

台灣中心並不是為了地震成立，而是為了幫助在戰爭中流離失所的難民。中心在聲明中指出，七年前裘振宇到雷伊漢勒市場勘，經過多年遊走努力、外交部、文化部與相關單位的協助、以及 5,000 位台灣民眾的支持下，在 2020 年完成第一期工程，並在 2022 年完成第二期工程。建築空間包含三個中間的長條型空地，以及兩側共 52 個單元結構體，目前已完成個別裝潢的分別有 3 間教室、3 間工作坊、1間兒童友善空間、1間藝術空間、1間廚房、1間祈禱室以及辦公室。

​中心細數自成立以來的舉措，包含連續兩年舉辦文化部補助專案「台灣電影照亮土敘邊境」、「台灣動畫電影嘉年華」，在夏天為期六週播放台灣兒童電影，促進台灣與土耳其的文化交流。並在2022年夏天，在水泥地鋪上人工草皮，成為足球場。不收費、不分種族、不分年齡，讓青少年能有正當活動、也開始對運動的喜好，每周來到中心足球場的大小孩子們至少有 500 名。

此外，中心另免費提供英文課、土耳其文課、阿拉伯文課、音樂、藝術教育課程，針對不同程度跟年齡分班，讓難民孩子們有機會用教育翻轉人生。收到許多的童書捐贈也放在固定開放的兒童閱讀室。2022 年的 8 月中心獲得華碩再生電腦捐贈，預計在2023年夏天開辦電腦教育課程，讓敘利亞難民以及土耳其弱勢族群也能獲得資訊教育。

有鑑於在雷伊漢勒市多數的難民孩子沒有父親，中心也成立工作坊讓婦女們有能安心做手工的地方。每周2至3天，都有至少 20 位婦女們來從事編織工作。服務進行的同時也需要足夠的資金將 52 個單元的內裝與必要設備逐步完成，因此發起了集資與向企業、跨國 NPO 與政府單位申請合作，這幾年從乏人問津到聯合國主動捐贈發電機、捐蓋兒童友善空間，一直努力逐步前進。

▼台灣中心土耳其救災。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

▲▼台灣中心土耳其救災。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

▲▼台灣中心土耳其救災。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）

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