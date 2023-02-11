▲黑暗中點亮希望！麗寶天空之夢摩天輪點燈「土耳其國旗」祈福。（圖／麗寶提供）



記者游瓊華／台中報導

土耳其與敘利亞北部交界日前發生規模7.8強震，全球馳援，台灣也派出搜救隊前往支援。台中市政府為此製作「台中市政府暨全體市民為土耳其、敘利亞祈禱」圖卡，該圖卡也於市府廣場大螢幕、智慧公車站牌、各區公所、戶政事務所及地政局等上千面公家機構單位螢幕露出，號召市民一起為土耳其、敘利亞祈福集氣。麗寶樂園渡假區園內的摩天輪「Sky Dream天空之夢」也亮起土耳其國旗圖案，從遠處看，猶如在黑暗中點亮希望。

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▲台中製作圖卡在市府大樓等撥放，為土耳其、敘利亞祈禱。（圖／台中市政府提供）



麗寶樂園渡假區表示，台灣位處地震帶，常發生地震，民眾非常同理強震時的驚恐與對未知的擔憂。土耳其國旗中的弦月與星星象徵吉祥與幸福，其中弦月抱星更代表著進步，含有全體土耳其人團結與獨立之意，土耳其為伊斯蘭教國家，弦月抱星同時也是伊斯蘭教的象徵符號。

麗寶樂園渡假區指出，摩天輪亮起土耳其國旗與愛心符號，象徵著在黑暗中點亮希望，凝聚眾人向心力，為傷者獻上最真摯的祝福；土耳其祈福燈光將從即日起到2月15日，每日晚間7點到隔日清晨5點播放。