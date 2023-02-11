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大陸 大陸焦點 特派現場

來台弔唁星雲被卡　　國台辦、海協會、江蘇委員會發唁函

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣方面未予許可大陸弔唁星雲法師代表團赴台。中共中央台辦、海峽兩岸關係協會、中國共產黨江蘇省委員會分別發布唁函，其中國台辦主任宋濤指出，星雲大師堅定促統，反對「台獨」，矢志推動兩岸交流合作與祖國和平統一，貢獻卓著，永垂教範。

中共中央台辦、國台辦的唁函署名為主任宋濤，內容指出，驚悉佛光山開山宗長星雲法師2月5日在台圓寂，深感痛惜，謹致深切悼念；星雲法師生逢民族弱亂之世，披剃山河破碎之間，畢生致力傳承弘揚中華優秀傳統文化，倡導人心向善，以智慧啓迪眾生，以慈善福利社會，功業傳世。

宋濤表示，法師家國情懷深厚，持守民族大義，情系兩岸同胞，奔走兩岸三十餘載，恭迎佛指，賑災助學，堅定促統，反對「台獨」，矢志推動兩岸交流合作與祖國和平統一，貢獻卓著，永垂教範。

宋濤接著稱，實現中華民族偉大復興是星雲法師的宿願；誠望佛光山秉承星雲法師遺志，賡續推動兩岸交流，促進同胞心靈契合，為山河一統、民族復興、同胞綿長福祉奉獻心力。

海峽兩岸關係協會的唁函指出，星雲法師家國情懷深厚，民族大義沛然，堅決反對「台獨」，力主和平統一，深受兩岸同胞敬重；法師情牽鄉梓，心系兩岸，念茲在茲親情融合，孜孜以求交流合作，「我與大師多次晤面，九年前赴台蒙盛大歡迎，隆情勝意至今難忘。」

中國共產黨江蘇省委員會則表示，星雲法師生於揚州，出家於南京，祖庭為宜興大覺寺，與江蘇淵源深厚；上世紀九十年代以來，法師更是為推動蘇台兩地佛教、文化、慈善等多方面合作交流不辭勞苦，不遺餘力；法師的圓寂使江蘇失去了一位誠摯溫潤的朋友，一位德高望重的鄉賢，「對星雲法師辭世，謹致以深切哀悼，並向法師門人、弟子致以親切的慰問。

值得注意的是，國台辦發言人朱鳳蓮11日上午表示，大陸弔唁星雲法師代表團遭到民進黨當局阻擋，無法前往台灣。

對此，陸委會回應，10日晚間已接獲佛光山轉達陸方意見，由中共台辦、統戰部、中國佛教協會組成的弔唁團，因部分團員具現職官員身分未能獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方決定取消全團人員來台行程，並稱「赴台受阻責任完全在台有關方面摻入政治因素造成」，企圖將責任歸咎我方政府。

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