陸弔唁星雲團來不了台灣　揚州副市長機場嘆：最終還是被擋下…

▲北京首都機場。（資料圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸弔唁星雲法師代表團原定今（11）日上午出發，但因部分團員具現職官員身分，未獲台灣方面獲准入境。江蘇揚州官方發布新聞稱，揚州副市長劉流「難掩失望之情」，批評民進黨方面「罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台」。

據「揚州發布」消息，劉流為大陸弔唁星雲法師代表團其中一名成員，今日在北京首都機場內流露出悲傷凝重的表情，稱「最終還是被擋下了，無法代表家鄉人民赴台弔唁大師」。

報導指出，星雲大師是江蘇揚州人，赴台發展佛教事業，「離別家鄉數十載，鄉音不變，鄉情難了」，此番代表團無法赴台，是「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使家鄉人民無法赴台表達哀思，嚴重傷害家鄉人民的感情，絕非星雲大師所願」。

劉流指出，「赴台弔唁已無法成行，後續我將隨團參加佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺的弔唁活動，借以表達家鄉人民對星雲大師的哀悼。」

▲星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

大陸「中國佛教協會」11日發出聲明表示，應佛光山宗務委員會邀請，佛教界代表與大陸相關方面組成高規格弔唁團，今晨已抵達首都機場，擬搭乘早班航班飛赴台北，但因台灣當局阻攔，弔唁團終未成行。

對於大陸弔唁團，我陸委會回應，10日晚間已接獲佛光山轉達陸方意見，由中共台辦、統戰部、中國佛教協會組成的弔唁團，因部分團員具現職官員身分未能獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方決定取消全團人員來台行程，並稱「赴台受阻責任完全在台有關方面摻入政治因素造成」，企圖將責任歸咎我方政府。

陸委會指出，政府對於佛光山舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」極為重視，歡迎相關大陸人士受邀來台參加弔唁，並以最大善意積極協助核發星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120位大陸人士之入境許可證。

陸委會強調，我方於受理佛光山提出之申請案時，並未見陸方提出包括12位官員在內的38人係以「弔唁團」形式來台，也未表明係「團進團出」，「陸委會希望相關大陸人士均能如期來台參加典禮，與台灣民眾一同緬懷追思大師一生行誼風範。」