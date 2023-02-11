結合「頑繩」培訓搜救尖兵　南消二大隊強化山域救援能量

▲台南市消防局第二大隊為強化山域救援能力，特於11、12日於南化區玉井山搜基地，辦理山域搜救專業訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情時代，民眾參與山域健走活動人數暴增，惟山難案件時有所聞，台南市消防局第二大隊為強化山域救援能力，特於11、12日於南化區玉井山搜基地，辦理山域搜救專業訓練。

訓練對象為玉井山搜義消分隊，其成員係由玉井、南化及楠西區熱心民眾所組成，因分散各區，一旦發生事故，除能快速到達現場外，對轄區特性更加熟稔，有效提升救災時效。





這次訓練特聘請台南市消防局繩索救援隊-「頑繩」擔任授課教官群，「頑繩」係由一群熱愛繩索救援技術之熱血消防員，自發性所組成之團隊，於去年參加「橋2022繩索救助專隊邀請賽」亦獲良好佳績。本次訓練課程包含:繩索固定點架設、系統架設理論、拖拉系統、捲式擔架(SKED)使用及水平(橫向)位移系統…等。

消防局局長李明峯表示，轄內玉井、南化及楠西區為本市重要觀光風景區，如梅嶺、烏山風景區及獵鷹尖一線天…等，每年都吸引無數遊客前來遊玩。在此，也呼籲愛好登山的朋友們，對於嚴峻的高山地形與多變的氣候環境，從事登山活動之前，應有充分準備，務必注意自身安全。而一旦發生人員走失情事，因「政府力量有限，民力無窮」，故落實義消人員訓練，強化在地義消搜救能力，以發揮協勤效能，刻不容緩。消防局也將持續秉持維護南市公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的城市。

第二大隊大隊長王騰毅表示，為強化山域救援能量，防範於未然，特於今年將此列為重點目標和關鍵成果(Objectives and Key Results,OKR)，以強化團隊戰力。此外，衷心感謝玉井山搜義消分隊及「頑繩」擔任授課教官群，犧牲假期自假積極參與訓練，以精進自身山域搜救能力，期能救助更多需要幫助之民眾，發揮樂於助人之大愛精神。最後，也鼓勵或歡迎有志青年報名參加義消或山搜義消，貢獻自己的力量。