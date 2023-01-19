石舫亘別看！蔣萬安圓夢「終於走進北一女」　心儀小綠綠曾在門外站崗

記者袁茵／台北報導

台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊今年再度受邀參加美國加州玫瑰花車年度大遊行，台北市長蔣萬安19日上午親赴北一女中，慰勉127名光榮返國的隊員，開場就直言自己「終於可以大方走進北一女」，還自爆過去穿建國中學「卡其服」在門口「站崗」，且高中心儀的對象也是北一女學生，不過並非妻子石舫亘。

▲台北市長蔣萬安慰勉北一女訪美樂儀隊載譽歸國。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安19日上午與台北市教育局長湯志民同赴北一女，慰勉樂儀隊載譽歸國；而蔣萬安要走到活動會場前以及活動結束後，都有北一女學生湧上前要求合照自拍。

蔣萬安致詞時先感謝北一女等師生，接著馬上坦言，自己期待已久，「今天終於可以大大方方走進北一女中！」因為他過去都是在校門口「站崗」，身穿建國中學的卡其制服，心裡想著哪一天可以大方走到北一女校園，「今天終於實現，非常高興也非常榮幸」。

蔣萬安笑稱，教育局長湯志民曾於1996年隨著北一女到美國參加花車遊行，當時自己才在念高中二年級，就身穿卡其服站在北一女校門口，「所以我很羨慕湯局長。」

隨後，蔣萬安加碼爆料，自己除了高中時在北一女校門口「站崗」以外，其實以前高中心儀的女生也穿著綠色制服，他對樂儀旗隊有莫名的欣賞，儘管太太石舫亘不是北一女學生，但念蘭陽女中時也是樂儀隊指揮，所以很高興有這樣的緣分，今天來表達最大支持。

會後，蔣萬安被問到是不是在門口「站崗」等心儀女生下課？蔣萬安笑答，「我求生慾很強的！」但當時因為學校很近，所以跟建中同學有時會來北一女門口站崗，相約同學一起去補習，「都有滿滿的回憶。」今日最主要來到北一女中，看到樂儀旗隊在國外的成功演出，希望她們未來持續把這樣的精神傳承下去，持續成為台灣之光、台灣的驕傲。