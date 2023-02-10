研究「彈跳光點無限反射」獲獎！邱達夫自學上清大：學數學很有用

▲台灣國際科展今頒獎，邱達夫（左一）、師大附中潘冠竹（中）與來自美國的Tiffani Gay（右），獲得大會最高榮譽「青少年科學獎」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學數學很有用！從小就對數學有興趣的北市自學生邱達夫，研究模擬撞球的動態系統，提出一個滿足無限彈跳的充分條件，只要讓撞球進洞計算就行，研究成果不僅獲得2023年台灣國際科學展覽會最高榮譽「青少年科學獎」，評審認為該作品取材新穎，「是相當優秀作品」，後續還有發展空間，可延伸到軍事上的隱形飛機相關研究。

由台灣科學教育館舉辦的「2023台灣國際科學展覽會（2023TISF）」，今天下午頒獎典禮，今年共有美日韓等21個國家及地區的284位學生、170件作品參賽，最後共有國內60件、國外18件作品獲獎，並選出24件作品、35位同學將分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST科學博覽會、突尼西亞I-FEST2國際工程與科技節、土耳其Buca IMSEF音樂科學工程博覽會等國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。

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教育部長潘文忠在頒獎時表示，這次是因為疫情導致比賽睽違兩年之後，首次舉辦的實體競賽，21個國家師生齊聚科教館，共度一周充滿比賽與文化交流的時光，要感謝遠道而來的國外師生，看台灣學子切磋交流，拓展其科學研究視野，期待有更多社會與教育夥伴共同投入，讓更多優秀年輕朋友有更豐富的科學學習資源與環境，並透過科展為世界培育更多未來的尖端科學研究人才。

46位評審委員組成的評審團歷經兩日的評審，選出包含數學、物理與天文學、化學、行為與社會科學等13學科大會獎以及大會最高榮譽「青少年科學獎」，其中國內青少年科學獎得主，包括數學科的北市高中無學籍教育的邱達夫，生物化學科由師大附中潘冠竹拿下，國外青少年科學獎則由來自美國的Tiffani Gay獲獎，每人可獲得5萬獎金。

▲教育部長潘文忠（右二），今天頒發台灣國際科展大會最高榮譽「青少年科學獎」，由邱達夫（左一）、師大附中潘冠竹（右一）與來自美國的Tiffani Gay等三人獲得。（圖／記者許敏溶攝）

其中邱達夫從小一開始就是自學，得獎作品《彈跳光點之無限反射曲線存在性研究》，模擬撞球的動態系統，從計算X軸的運動軌跡，從中探討怎樣的曲線可以使撞球在碰撞反射過程中一路向前彈，該研究利用了反射曲線的角度性質，提出了一個滿足無限彈跳的充分條件，要讓撞球進洞計算就行。

評審們認為，邱達夫的作品取材新穎，數學的討論與證明雖然樸實但是嚴謹，也得到相當漂亮結果，而且後續還有延伸發展空間，包括如何讓雷達波碰到飛機減弱到沒有反應，可應用在隱形飛機的研究上。

▲台灣國際科展今天頒獎，邱達夫獲得大會最高榮譽「青少年科學獎」。（圖／記者許敏溶攝）

邱達夫從小一開始自學到高中，現在更透過特殊選才管道，考上清大數學系，他說，自學好處是可以自由調配時間，加上自己對數學有興趣，所以就可以專心做數學，像是這次得獎題目，是在13歲時突然想到，經過自己不斷思索與改進，很高興獲得大會的「青少年科學獎」，顯示學數學很有用。