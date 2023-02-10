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陸前宗教局長申請來台弔唁星雲大師　陸委會不同意

▲▼陸前宗教局長葉小文。（圖／翻攝微博）

▲陸前宗教局長葉小文。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會10日晚間表示，中國大陸前宗教事務局局長葉小文申請來台弔謁星雲大師，但考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，對於其後續申請入境案均未予許可。

陸委會提到，星雲大師為廣受世人尊崇之宗教領袖，亦為許多台灣人之心靈導師，有關佛光山訂於2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」一事，政府極為重視，其中針對中國大陸人士申請入境部分，大陸委員會已會同主管機關共同召開專案會議，全力積極主動予以協處，現已完成星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證之核發作業，後續亦將妥善協處相關人員之入境弔唁事宜。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，針對有部分中國大陸台辦、統戰部門現職官員申請來台參加讚頌典禮乙節，本會與國台辦為確保雙方兩岸事務主管部門之人員往來順利進行，本來就有業務溝通聯繫機制，雙方均有循該機制相互協處之前例，倘陸方確有意願來台，國台辦仍應循此既有聯繫機制，先行聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，惟陸委會迄未收到陸方任何訊息。

陸委會另表示，中國大陸前宗教事務局局長葉小文亦申請來台參加讚頌典禮，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，嗣主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可，「鑒於葉君此次申請來台，前述相關風險因素仍然存在，為避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境。」

陸委會強調，星雲大師除了終身奉獻於佛教，弘揚教義外，亦長期致力於文化、教育、慈善事業之推動，對於台灣社會及兩岸貢獻良多，「希望陸方在此時刻，能夠與台灣民眾共同緬懷追思大師與風範，勿再政治操作，以免引起台灣民眾的反感。」

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