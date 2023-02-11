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快訊／不准陸申請來台弔唁星雲　　國台辦：民進黨罔顧人道主義

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸前宗教事務局局長葉小文申請來台弔唁星雲大師，台灣方面多方考量未予許可。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日痛批民進黨罔顧人道主義，阻擋大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台，大陸方面將於2月12 日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺吊唁星雲法師。

朱鳳蓮指出，台灣佛光山開山宗長星雲法師2月5日在台灣圓寂，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成吊唁團，計劃於 2月 11日至 14 日赴台吊唁。

朱鳳蓮稱，連日來，團 38 人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計劃於11日早上到首都機場集合準備出發。由於台灣方面阻擋，吊唁團無法成行。

她痛批，「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸吊唁團赴臺，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。」

朱鳳蓮指出，「大陸有關方面將調整吊唁行程，2月12 日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺吊唁星雲法師。」

針對大陸申請赴台一事，陸委會10日晚間表示，中國大陸前宗教事務局局長葉小文申請來台弔謁星雲大師，但考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，對於其後續申請入境案均未予許可。

▼陸官方將於2月12 日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺吊唁星雲法師（圖／趙啟超提供）

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