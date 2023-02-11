歐巴性癖就愛這一味！韓男當兵睡夢「遭吸舔腳趾」　同梯崩潰喊告

▲南韓一名士兵竟然趁同梯睡夢之際，偷舔對方的腳趾頭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

男性入伍至部隊內服兵役時，恐怕曾或多或少聽過、甚至親身經歷一些恐怖傳聞！南韓部隊一名疑似具有同性戀傾向的男子，他在宿舍起床時竟然偷舔躺在隔壁同梯的腳趾，導致對方從睡夢中驚醒，由於心靈出現極大的創傷，因此事後對他提告。

根據韓媒《中央日報》，南韓法界人士9日指出，近日濟州地方法院刑事合議2部針對上述案件開庭審理，判處目前為預備役的男性軍人A某有期徒刑10個月、緩刑2年，同時必須完成120個小時的社會服務、接受40個小時的性暴力治療防治課程。

報導指出，A某隸屬於南韓世宗特別自治市的某部隊，去年2月他在生活館（宿舍）起床後，竟然趁機把睡在一旁的同梯B某的右腳拉住，將對方的腳趾頭放進自己的嘴巴內含住，並用舌頭舔對方的腳趾頭，宛如會咬腳皮的溫泉魚足浴（Fish pedicure，足部魚療）。

睡夢中的B某感覺到右腳腳趾頭一陣濕熱，從睡夢中驚醒的他便親眼目睹，A某竟然像是吸食奶嘴的嬰幼兒般，正在享受著舔含他的腳趾頭，於是他便極力反抗，A某東窗事發後則不斷道歉。

然而，B某心靈早已受到極大的傷害，對此感到震怒的他便向警方提出告訴。至於A某則在退伍後遭到警方偵辦，他向警方否認犯罪事實，「雖然我確實把B某的腳放到嘴裡，但我絕對沒有去舔它。」

法官對此表示，「在軍隊這種特殊環境下，（被告A某）性騷擾了受害人（B某），不僅侵害到他的性自主權，更阻礙了部隊的士氣和團結，對軍方造成惡劣的影響。」

南韓網友們皆深感驚恐萬分，「這個世界上離奇的怪事真多」、「這算是足癬治療嗎」、「男人之間的愛情多麼美好啊」、「總比撿肥皂好吧」、「放在嘴裡卻沒有舔？這是啥邏輯」、「我到底看了什麼」、「最近溫泉魚也需要當兵嗎」、「如果辯稱睡覺時夢到舔糖果，就不會被起訴了」、「是戀足癖嗎」、「以為是魚板嗎」。