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北韓「金正日心腹」吳克烈93歲高齡逝　曾主導印製美元假鈔

▲▼北韓軍方元老吳克烈以93歲高齡病逝。（圖／翻攝自韓網）

▲北韓軍方元老吳克烈以93歲高齡病逝。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍方高層「元老級人物」吳克烈（오극렬）最近驚傳以93歲的高齡逝世，死因為急性心臟衰竭。吳克烈是金正日最親近的心腹，曾經擔任總參謀長、國防委員會副委員長，從小時後便與金正日相識，之後甚至獲得金正日賞賜專有座車，他曾經主導印製100美元偽鈔，遭到美國政府列入制裁名單。

根據北韓官媒《朝中社》今（11）日報導，北韓前人民武力省顧問吳克烈於主體112年（西元2023年）2月9日上午9時以93歲的高齡病逝，他曾經是金日成勳章、金正日勳章的授勳者，被封為共和國二重英雄。對於軍方元老吳克烈病逝的消息，北韓最高領導人金正恩致上深切的哀悼之意，並命人送上花環。

報導形容吳克烈為金日成主席、金正日國防委員長的「忠誠的革命戰士」，表示吳克烈直到隱退前仍深獲金正恩的信賴，是黨與國家強化發展和國防武力上有著崇高奉獻的「老革命家」，是追隨金正恩同志領導的優秀模範。

▲▼吳克烈是金正日的心腹，2009年被任命為國防委副委員長。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳克烈是金正日的心腹，2009年被任命為國防委副委員長。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》指出，吳克烈1931年出生於中國吉林省（維基百科則稱出生於咸鏡北道穩城郡，與今吉林省延邊朝鮮族自治州隔著圖們江），曾經在北韓擔任朝鮮人民軍總參謀長、勞動黨作戰部長、國防委員會副委員長、空軍司令官等。

吳克烈其實是獨生子，其父親為吳中成（오중성，音譯），是金日成所籌建的朝鮮人民游擊隊的成員，因此吳克烈可以算是「軍二代」。吳克烈從小就和金正日相識，兩人是好酒友，他甚至搭乘由金正日直接賞賜、擁有特殊車牌號碼的專用座車，是金正日的心腹。

▲▼2012年，吳克烈帶著他的家人們登上國際38婦女節銀河水音樂會演唱歌曲。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲2012年，吳克烈帶著他的家人們登上國際38婦女節銀河水音樂會演唱歌曲。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

吳克烈曾經於2009年6月被美媒《華盛頓時報》揭露，在北韓政府印製100美元假鈔之事件上擔任核心關鍵人物，負責紙鈔的製作與流通。2013年3月，他被美國政府納入制裁對象名單，指稱他涉及北韓核武、導彈、大規模殺傷性武器（WMD）的研發。2016年6月，他更被美國政府列入北韓人權問題制裁名單。

在金正恩掌權後，吳克烈仍能在每場的主要活動登上主席台，直到2016年6月才從最高人民會議國防委員會副委員長一職退休。

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