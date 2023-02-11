安倍苦口勸「川普施壓北韓」！　生前回憶錄曝秘辛：金正恩只怕他

▲日本已故前首相安倍晉三回憶錄中提及與川普會面的細節。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本已故前首相安倍晉三死後出版的回憶錄9日正式公開，而內容中也曝光了他與世界領袖們交流的秘辛與插曲。其中提到，他在川金會前夕曾向川普耳提面命，千萬不可以對北韓讓步，並且必須維持軍事威嚇的壓力，因為美國是唯一能對金正恩施壓的國家。

由日本中央公論新社出版的安倍晉三回憶錄中寫道，安倍晉三在川金會前與時任美國總統川普見面時，曾深度談論了有關朝鮮半島局勢的議題。當時安倍不斷提醒川普，北韓領導人金正恩最害怕的就是突然有一枚導彈襲來，使他和家人喪命，因此只有美國才能壓制他，並督促美國使用武力威嚇。

安倍回憶道，有人擔憂川普會在川金會上向金正恩傳遞「不願採取軍事行動」的信息。他再度指出，「如果金正恩發現川普是一個不願意採取軍事行動的人，那麼對他的壓力就會消失。我們必須讓北韓人認為，川普很有可能會選擇動武。」

▲安倍不斷提醒川普，應該對北韓施加軍事威嚇。（圖／達志影像／美聯社）



回憶錄中提到，安倍告訴川普，不只要讓北韓銷毀核武，還要銷毀洲際彈道飛彈、中程飛彈以及生物武器，但川普卻不聽。安倍嘆，「對川普而言，外交是一個新的領域，他已經很久沒有參與北韓事務。美國國務院、白宮安全團體以及我，都無法阻止川普想要創造歷史。」

時任川普國家安全顧問的波頓（John Bolton）也證實了安倍的這項說法。他指出，這位已故首相一再向川普強調了美國對金正恩進行軍事威嚇的重要性。波頓向CNN表示，「安倍每次見到川普都一再強調，一旦金正恩認定沒有軍事威脅，就沒有機會讓北韓無核化了。」

川普一再表示，自己對北韓加注的最大壓力就是促使金正恩必須在平壤與他共同坐在談判桌上，儘管他們最終並未針對無核化達成任何協議。安倍認為，川普在與北韓的談判中握有的最大權力就是，他被視為是國際舞台上唯一一個可能對北韓動用武力的人。